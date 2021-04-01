Последняя записка Есенина его первой любви попала в музей-заповедник под Рязанью

Сергей Есенин и Анна Сардановская.

Собственноручная записка Сергея Есенина на почтовой карточке, адресованная Анне Сардановской, первой любви поэта, теперь на его родине - в селе Константиново. Об этом «Комсомолке» рассказал директор государственного музея-заповедника Борис Иогансон.

«В ближайшее время письмо будет представлено в постоянной экспозиции, а также на выставках в России и за рубежом», - говорится на сайте музея.

Послание было продано 24 марта на московском аукционе за 280 тыс. рублей. При этом стартовая цена лота № 110 составляла 180 тыс. рублей.

Это последняя известная на сегодня записка, написанная в 1916 году и отправленная Сергеем Есениным из Царского Села в село Дединово Рязанской губернии, где Анна Сардановская работала учительницей.

На адресной стороне почтовой карточки Есенин написал: «п. от. Дединово Рязанской губ. уч.[ительнице] Анне Алексеевне Сардановской», а на оборотной: «Очень грустно. Никогда я тебя не хотел обижать, а ты выдумала. Бог с тобой, что не пишешь. Мне по привычке уже переносить все. С. Е.».

Собственноручная записка Сергея Есенина на почтовой карточке, адресованная Анне Сардановской.

Иван Грузинов, поэт, критик, участник группы имажинистов, один из друзей Сергея Есенина, вспоминал, что поэт в 1921 году в разговоре сказал ему: «У меня была настоящая любовь. К простой женщине. В деревне. Я приезжал к ней. Приходил тайно. Все рассказывал ей. Об этом никто не знает. Я давно люблю ее. Горько мне. Жалко. Она умерла. Никого я так не любил. Больше я никого не люблю».

Но, как известно, женщин в жизни любвеобильного Сергея Есенина было очень много.

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