На аукционе продадут рукописное посвящение Есенина рязанской деревне

Стартовая цена рукописи Есенина с признанием в любви своей родине - селу Константиново - составляет 150 000 рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

8 апреля аукционный дом «Литфонд» выставит на торги несколько лотов, связанных с жизнью и творчеством Сергея Есенина. Один из них, под №196, - черновой отрывок «Я очень и очень люблю (...) деревню» в прозе (что само по себе редкость), написанный поэтом фиолетовым карандашом на листе бумаги со следами складывания пополам.

Текст отрывка, стартовая цена которого составляет 150 000 рублей, довольно тяжело прочитать из-за многочисленных зачеркиваний:

«Я очень и очень люблю (...) деревню. Я люблю ее в (...) с начала до конца [зачеркнутый фрагмент] определенный отрезок из деревни который я никак не могу не выделить изо всей деревни этот отрезок начинается с начала барского сада (...) и кончается концом старого села дальше теперь идет новый поселок. Люблю все что хоть как-нибудь касается нашей деревни. Луга, поля, лес, пасеку, горы, оку люблю ее летом зимой весной и осенью. Весной она кажется бодрой (...) еще совсем молодой (...)».

Черновой отрывок «Я очень и очень люблю (...) деревню» за авторством Сергея Есенина.

Свое мнение по поводу этого отрывка высказала руководитель Есенинского научного центра Рязанского государственного университета, доктор филологических наук, профессор Ольга Воронова:

- Содержание отрывка свидетельствует о том, что все природные реалии – луга, поля, лес, пасека, горы, под которыми, наверное, подразумеваются холмы и овраги, конечно же, константиновские. А вот «определенный отрезок из деревни» это селение Матово, входящее в село Константиново, где была изба родителей матери Сергея Есенина – Федора Андреевича Титова и Натальи Евтеевны, у которых Сергей Есенин воспитывался с 3 до 12 лет, то есть в тот период, когда отец и мать поэта расстались на время, - отмечает Ольга Ефимовна.

Другой автограф, который выставят на торги 8 апреля, (лот №210) написан на бумаге чернилами. Это всего несколько слов с подписью:

«За все что минуло — целую в губы Сокола милого. Сергей Есенин. 1924».

Записка, стартовая цена которой 250 000 рублей, адресована поэтом близкому другу - поэту и переводчику Евгению Соколу, который был репрессирован в 1938 году и реабилитирован посмертно.

Также 8 апреля будет представлен участникам торгов список стихотворения «Вижу сон. Дорога черная» (лот №222), который выполнен фиолетовыми чернилами на листе бумаги Софьей Толстой, а подписан Сергеем Есениным. Кстати, поэт женился на внучке Льва Толстого в июле 1925 года. Стартовая цена этого лота 400 000 рублей.

Напомним, что собственноручная записка Сергея Есенина, отправленная им из Царского Села в 1916 году его первой любви Анне Сардановской (лот №110), на торгах «Литфонда» 24 марта была продана за 280 000 рублей при стартовой цене 180 000 рублей.

Тогда же за 1 000 000 рублей при стартовой цене 700 000 реализован беловой вариант стихотворения «Воспоминание (Теперь октябрь не тот)» (лот №137), датируемый осенью 1924 года.

Кроме того, 24 марта с молотка за 320 000 рублей ушел лот №142 - список есенинского стихотворения «Чорный человек» (как у автора), сделанный супругой поэта Софьей Толстой не ранее ноября 1925 года на четырех листах.

Остается только надеяться, что в есенинский музей-заповедник в селе Константиново попадет хоть что-нибудь из уже купленного и из того, что будет реализовано в рамках развернувшейся в Москве широкой «распродажи». Многие из представленных бумаг, по оценке экспертов, обладают коллекционной ценностью музейного уровня.