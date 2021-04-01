Есенинский автограф был продан рязанцам за 280 000 рублей

С Анной Сардановской Есенин продолжал поддерживать переписку, хотя уже встречался с другими женщинами.

Эпистолярное наследие нашего знаменитого земляка Сергея Есенина наглядно демонстрирует, насколько его литературные связи были многочисленными и разнообразными. Адресатами Есенина выступали известные писатели, художники, журналисты, общественные деятели, издатели, литературные критики, ученые, молодые поэты.

Среди сохранившихся по сию пору есенинских автографов, которые все чаще выставляются на аукционах, встречаются пространные письма и короткие записки. За право на обладание этими бесценными артефактами борются частные лица и музеи.

Отвечая на вопрос корреспондента «Комсомолки» о том, чем обусловлен повышенный интерес к есенинским раритетам ученый секретарь есенинской группы Института мировой литературы РАН Максим Скороходов отметил:

- Большинство рукописей поэта находится на государственном хранении. Но отдельные документы принадлежат коллекционерам. Они сами, а чаще их наследники продают автографы есенинских писем и произведений на аукционах. Строки Есенина близки людям своей энергетикой, мелодичностью, они заставляют нас размышлять о значимости и уникальности каждого человека. Поэтому каждый новый подлинный автограф поэта вызывает внимание любителей русской словесности.

Дружба, переросшая в любовь

Конечно, Есенин активно переписывался на протяжении многих лет с теми женщинами, с которыми сводила его судьба.

Анну Алексеевну Сардановскую есениноведы считают первой любовью Сергея Есенина. Они познакомились детьми, ей было 10 лет, ему - 11. Девочка приезжала на летние каникулы в село Константиново из соседнего села Дединово вместе с матерью, братом и сестрой к родственнику - священнику Ивану Яковлевичу Смирнову. Дружба Анны и Сергея началась в 1906 году и продолжалась почти шесть лет.

Адресная сторона почтовой карточки.

- Искра пробежала между Есениным и Сардановской, судя по всему, 21 июля 1912 года, когда в Константинове справляли престольный праздник Казанской божией матери. Именно в доме священника Ивана Смирнова, куда по приглашению хозяина, как обычно, съезжалось на праздник много разного народу, - рассказала преподаватель РГУ имени С. А. Есенина Ольга Воронова.

Сергей и Анна вдруг почувствовали, что их дружба решительно переросла в нечто совершенно иное, может быть… в любовь.

И все-таки это была первая, чересчур ярко вспыхнувшая любовь, которая не способна была сжечь дотла, беспощадно испепелить все прочие интересы юноши и девушки - ему не исполнилось и 17 лет, а ей было около 16. Есенин поехал покорять Москву, Сардановская осталась у себя в Дединово.

Ссора была неизбежной?

В Москве поэт посвятил Анне Сардановской еще одно стихотворение «Зачем зовешь т. р. м.» Они переписывались. И вдруг…

Отношения между молодыми людьми разладились в 1913 году. Настоящая причина разрыва доподлинно никому неизвестна. Не на пустом ли месте возникла стена недопонимания из обид, взаимных упреков, укоров и претензий? Но факт остается фактом: в жизни и творчестве Сергея Есенина Анна Сардановская сыграла первую «женскую роль».

В феврале 1914 года поэт написал подруге Анны Марии Бальзамовой: «С Анютой я больше не знаком. Я послал ей едкое и ругательное письмо, в котором поставил крест всему». В это время Есенин уже жил в гражданском браке с Анной Изрядновой.

Анна Сардановская тем временем работала учительницей в школе села Дединово Рязанской губернии (ныне - Луховицкий район Московской области).

В 1916 году Сергей Есенин был призван на службу в армию. Попав в госпиталь с аппендицитом, поэт после операции получил краткосрочный отпуск и в июне приехал в Константиново, где в это время отдыхала Анна Сардановская. Между ними произошло тяжелое выяснение отношений. Вероятно, она рассказала ему о том, что собирается выйти замуж за своего коллегу Владимира Олоновского. Новость такая была Есенину неприятна. Конечно, его мучила ревность.

Последняя записка

Такая вот история, которая вполне могла бы стать основой синопсиса полнометражной кинокартины. Остается только добавить несколько фактов.

Итак, в 1916 году Сергей Есенин в Царском Селе был зачислен санитаром на военно-санитарный поезд, которому покровительствовала сама императрица Александра Федоровна. В минуты тягостных раздумий Есенин вспоминал своего самого дорогого человека - Анну Сардановскую, которой 20 октября 1916 года «озорной гуляка» отправил из Царского Села последнее «прости-прощай»: «Очень грустно. Никогда я тебя не хотел обижать, а ты выдумала. Бог с тобой, что не пишешь. Мне по привычке уже переносить все. С. Е.»

Текст послденей записки, отправленной поэтом Сардановской.

Именно этот документ эпохи был выставлен 24 марта на торги аукционного дома «Литфонд». На официальном сайте аукционного дома «Литфонд» в описании лота №110 было указано: «Собственноручная записка Сергея Есенина на почтовой карточке, адресованная Анне Алексеевне Сардановской. Царское Село, 1916». Стартовая цена лота составляла 180 000 рублей. Торги, на которые была выставлена записка, прошли 24 марта.

На адресной стороне карточки написано: «п. от. Дединово Рязанской губ. [уч.ительнице] Анне Алексеевне Сардановской».

- Почерковедческая экспертиза подтвердила подлинность этой записки, - уточнил директор государственного музея-заповедника Сергея Есенина в селе Константиново Борис Иогансон..

Торги за документ длились недолго - около двух минут. В итоге почтовая карточка была продана за 280 000 рублей.

1 апреля Борис Иогансон, директор музея-заповедника Есенина рассказал, что записка Сергея Есенина, адресованная Анне Сардановской, поступила в фонд учреждения. Однако имя дарителя осталось неизвестным. Не назвал фамилию мецената и министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов. Обзвон богатейших рязанских предпринимателей также не дал результатов - никто в благотворительности не сознался.

Вместо послесловия

Впредь вполне можно было бы создать в Рязанской области специальный благотворительный фонд, где аккумулировались бы средства на нужды учреждений культуры, в том числе на приобретение есенинских артефактов для музея-усадьбы в селе Константиново.

- Были люди, которые многие десятилетия на свои деньги собирали связанные с Есениным предметы, создавали на их основе общественные музеи, в которые приглашали посетителей, причем часто не брали никакой платы за свои экскурсии. Они были настоящими подвижниками, занимавшимися просветительством, - подчеркнул ученый секретарь есенинской группы Института мировой литературы РАН Максим Скороходов.

Свою идею мы озвучили нескольким крупным рязанским предпринимателям. Они обещали подумать над участием в подобном благотворительном фонде.

КСТАТИ

24 марта на торгах в Москве было продано несколько есенинских артефактов, среди которых самым дорогим оказался беловой вариант стихотворения «Воспоминание» («Теперь октябрь не тот...»), датируемый 1924 годом. При стартовой цене 700 000 рублей раритет ушел с молотка за 1 000 000.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Ранее архив великого кинорежиссера Андрея Тарковского на аукционе Sotheby`s в Лондоне правительство Ивановской области приобрело за 1,3 миллиона фунтов стерлингов (что составило 54 619 000 рублей при курсе ЦБ РФ 49,63), и на это благое дело скинулись многие крупные ивановские предприниматели, а в Рязанской области, которую автор «Сталкера» и «Соляриса», между прочим, называл своей Родиной, никто и слыхом не слыхивал о том, что такой аукцион должен был пройти.

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