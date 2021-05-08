Штурмовик и гиревик: что известно о начальнике рязанского училища ВДВ Руслане Евкодимове

О новом начальнике рязанского училища ВДВ Руслане Евкодимове мало что известно... Типичный офицер-десантник. Фото: из сюжета "Вести-Бурятия".

В пятницу, 7 мая, стало известно, что новым начальником рязанского училища ВДВ имени Маргелова стал гвардии полковник Руслан Евкодимов. Правда, к настоящему времени, никто в минобороне или в самом вузе данную информацию официально не подтвердил. Впрочем, и не опровергнул.

Сейчас многих, в первую очередь – курсантов РВВДКУ и преподавательский состав – интересует, кто такой полковник ВДВ Руслан Евкодимов, и что о нем известно.

Из всех обрывочных сведений, которые есть в открытых источниках, можно точно сказать, что гвардии полковник Руслан Леонтьевич Евкодимов пять лет - с 2015 по 2020 год – командовал 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригадой. Дислоцируется бригада в поселке Сосновый Бор (Улан-Удэ, Бурятия), где в 2011 году проходили переговоры президента Дмитрия Медведева с северокорейским лидером Ким Че Иром.

Под командованием полковника Евкодимова находилось около 2 тысяч бойцов. Если верить украинским СМИ, то подразделения бурятской ДШБ неоднократно участвовали в военном конфликте на Донбассе. Имя Евкодимова в этой связи так же упоминается.

Кстати, девизом бригады Евкодимова были слова: «Пусть лучше в мышцах будет боль, чем наркота и алкоголь».

В свободное время полковник Руслан Евкодимов занимается гиревым спортом. В 2018 году участвовал во Всеармейских соревнованиях на Кубок министра обороны России, в которых занял второе место, безоговорочно уступив лейтенанту Сухопутных войск. Молодой офицер Андрей Косяк 64 раза поднял полуторапудовые снаряды над собой, а два полковника ВДВ Руслан Евдокимов и Роман Михайлин – 42 и 40 раз соответственно.

Во время службы в Бурятии Евкодимов неоднократно участвовал в городских мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня ВДВ.

«Главное богатство воздушно-десантных войск - это люди. Воины, которые составляют честь и славу воздушно-десантных войск России в мирное и военное время. Десантник – это почетное звание на всю жизнь. И как бы ни складывалась судьба после службы в ВДВ, десантники всегда остаются в зоне особого внимания», - отметил как-то в поздравительной речи полковник Евкодимов.

29 января 2021 года в рязанском училище ВДВ прошла торжественная церемония прощания с начальником Алексеем Рагозиным. Генерал-майор руководил военным вузом 3,5 года, а теперь переведен министром обороны РФ на вышестоящую должность (читать подробнее). Вместо Рагозина исполнял обязанности начальника полковник Игорь Бортан.

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