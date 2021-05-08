Новым начальником рязанского училища ВДВ стал Руслан Евдокимов

Новым начальником рязанского училища ВДВ назначен полковник Руслан Евдокимов, сообщает «МедиаРязань» со ссылкой на «неофициальные данные».

Официальной информации к настоящему моменту не поступало, а на сайте военного вуза указано, что и.о. начальника РВВДКУ имени Маргелова полковник Игорь Бортан. С прежним начальником - Алексеем Рагозиным – в училище попрощались в январе 2021 года.

Что касается Руслана Евдокимова, то о нем известно пока мало, с 2015 по 2020 год гвардии полковник командовал 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригадой, дислоцированной в Улан-Удэ (Бурятия).

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