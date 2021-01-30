Назначен врио начальника Рязанского десантного училища

Игорь Бортан. Фото: rvvdku.mil.ru

Временно исполнять обязанности начальника РВВДКУ им. В.Ф.Маргелова будет полковник Игорь Бортан. Об этом сообщили в Минобороны РФ. На должности заместителя начальника Игорь Григорьевич курирует в военном вузе воздушно-десантную подготовку.

На сайте десантного училища информации о командире немного. Бортан родился 19 августа 1967 года. Окончил РВВДКУ в 1988 году и Общевойсковую академия ВС РФ в 2006-м.

Напомним, 29 января в вузе торжественно проводили на вышестоящую должность генерал-майора Алексея Рагозина.

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