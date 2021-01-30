Алексея Рагозина перевели из Рязанского десантного училища

Алексей Рогозин. Фото: ryazangov.ru

29 января в РГВВДКУ им. В.Ф. Маргелова прошла торжественная церемония прощания с начальником Алексеем Рагозиным. Генерал-майор руководил военным вузом 3,5 года, а теперь переведен Министром обороны РФ на вышестоящую должность.

- За это время училище стало «Гвардейским», в этом составе учебное заведение достойно встретило свой 100-летний юбилей. За каждым полученным результатом стоит очень большая кропотливая работа лично начальника училища ВДВ Алексея Рагозина, - сказал заместитель командующего воздушно-десантными войсками РФ Анатолий Концевой.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на церемонии посчитали своим долгом присутствовать губернатор Николай Любимов, Митрополит Рязанский и Михайловский Марк, руководители силовых структур региона, областной Думы, администрации Рязани.

Завершилось мероприятие торжественным маршем.