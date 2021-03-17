После ДТП с автобусом «Москва-Пенза» полиция создала следственную группу

Рейс «Москва-Пенза» перевернулся на 226-м километре трасс М-5 Урал в Рязанской области.

После ДТП с автобусом в Рязанской области полиция возбудила уголовное дело, а позже сообщила о создании следственной группы для «разбора полетов». Следствие пока не исключает версию технической неисправности. Чтобы ее проверить, назначена автотехническая экспертиза.

Рейс «Москва-Пенза» перевернулся на 226-м километре трасс М-5 Урал в районе села Ушаково (Спасский район). В автобусе находились 58 человек, в том числе два водителя. По последним данным, травмы получил 21 человек, шестеро из них госпитализированы. Ранее сообщалось о 18 пострадавших.

У большинства пассажиров, которым понадобилась медицинская помощь, диагностировали различные переломы, а также черепно-мозговые травмы - сотрясения, ушибы головного мозга. Первую помощь им оказали в Областной клинической больнице. Туда же в реанимационное отделение с переломом костей таза поместили жительницу города Кузнецка Пензенской области - она пострадала наиболее серьезно. Состояние пациентов, которые остаются в ОКБ, стабильное.

«Начальник ночью выезжал на место ДТП и все еще находится в Рязани. Люди давно уже приехали», - заявили корреспонденту в офисе перевозчика, автобусной компании BUS 58.

Напомним, в школе рязанского села Кирицы для пассажиров рейса организовали пункт временного размещения. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что 25 человек оказались дома еще утром, часть решила добираться самостоятельно, а еще часть отвезут «после завершения следственных действий».

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