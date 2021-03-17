Количество пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью увеличилось до 21 человека

Фото с места ДТП.
Количество пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М-5 «Урал» в Спасском районе Рязанской области увеличилось до 21 человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России. Шестеро из них госпитализированы.
Создана следственная группа для расследования уголовного дела, возбужденного по факту крушения автобуса «Москва – Пенза». Уже известно, что находившийся за рулем машины 50-летний водитель был трезв. В настоящее время он доставлен в следственную часть Следственного управления УМВД для допроса.
Назначена автотехническая экспертиза автобуса.
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