Полиция будет дежурить у дома «скопинского маньяка» круглосуточно. Фото: Константин МОГИЛИН

5 марта около 13:30 Виктора Мохова, прозванного «скопинским маньяком», все таки вернули домой. Напомним, прибыв туда около полудня, он не выдержал внимания к своей персоне, покинул жилище и бросился под защиту полиции.

Кстати, как сообщает корреспондент «Комсомольской правды» с места событий со слов представителей полиции и Росгвардии, возле дома установлено круглосуточное дежурство:

«До тех пор, пока ажиотаж не спадет. Дежурство организовано, чтобы не допустить самосуда», - объяснили они.

Впрочем, пока кроме журналистов и правоохранителей возле дома Мохова никого нет. Лишь изредка показываются соседи (дом состоит из двух частей). Самому Мохову, напомним, запретили посещать массовые мероприятия и покидать жилище в ночное время.

К слову, люди, живущие в одном здании со «скопинским маньяком», рассказали, что уже смирились со свалившимся на них беспокойством. О том, кто их сосед, они узнали только через три года после заселения.

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов вернулся в дом после длительного заключения.

Напомним, Виктор Мохов 3 марта вышел на свободу из колонии после 17-летнего заключения. Оттуда его доставили в Москву - якобы на телешоу, за участие в котором маньяк, по его собственным словам, получил «мешок денег». В 2000-х Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в бункере около четырех лет, пока им не удалось передать на волю записку. В неволе одна из девушек родила от маньяка двух детей.

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