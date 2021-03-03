Обнародована причина отставки Игоря Грекова

Игорь Греков. Фото: правительство Рязанской области.

Региональная прокуратура обнародовала результаты проверки по вопросу наличия судимости у бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова. Необходимо отметить, что провели ее только после обращений, поступивших из Генеральной прокуратуры РФ в январе (тогда и произошла отставка).

Письмо о результатах проверки цитируем дословно:

«Сообщаю, что по факту предоставления Грековым И.М. при назначении на указанную должность ложных сведений об отсутствии погашенной судимости прокуратурой области Губернатору Рязанской области внесено представление. От замещаемой должности Греков И.М освобожден по собственному желанию», - сообщает начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции областной прокуратуры Олег Воропаев.

Согласно законодательству, никто не может быть принят на государственную службу «в случае наличия неснятой или непогашенной судимости». Исходя из ответа прокуратуры, у второго человека в исполнительной власти Рязанской области имелась погашенная судимость, которая сама по себе формально приему на госслужбу не препятствует, однако эта информация не просто тщательно скрывалась – вместо нее Грековым были представлены ложные сведения. Статью уголовного кодекса прокуратура не называет. При этом ранее в целом ряде СМИ со ссылкой на судебные органы появилась информация, что в 2001 году в Ростове-на-Дону «полный тезка» бывшего вице-губернатора был признан виновным в мошенничестве.

Причина отставки, с запозданием озвученная областной прокуратурой, явно расходится с официальной версией властей, которые по различным каналам сообщали о собственной инициативе Грекова и до последнего не признавали теперь уже очевидного нарушения.

Напомним, отставке Грекова предшествовал скандал, разгоревшийся после пресс-конференции президента Владимира Путина, и нагрянувшая вслед за этим проверка из федерального центра. За вице-губернатором последовал его советник – тоже из Ростова-на-Дону – Владимир Арцыбашев, развернувший активную деятельность в сфере ЖКХ. Однако южное лобби оказалось гораздо более живучим, чем предполагалось: Владимир Бурмистров, несмотря на исход земляков, остается заместителем главы администрации Рязани, а в Фонде капремонта первым заместителем гендиректора по-прежнему значится ростовчанин Андрей Минеев, который действует в тени меняющихся руководителей.

КСТАТИ

Федеральный закон №79-ФЗ от 27 июля 2004 года «О государственной гражданской службе» содержит статью 16, согласно которой для людей, уличенных в предоставлении подложных документов или заведомо ложных сведений при приеме на работу, дорога в государственные органы закрыта.