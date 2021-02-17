Журналист и блогер Андрей Караулов (1,5 млн подписчиков на YouTube) посвятил новый ролик политической обстановке в Рязани после шумной отставки вице-губернатора Игоря Грекова и деяниям «ростовской команды». Особое внимание он уделил и бывшему второму лицу региона, и его земляку из Ростова-на-Дону Владимиру Бурмистрову, который пока продолжает вице-мэрствовать, и массовым увольнениям руководителей муниципального уровня, и недавнему выпаду депутата Госдумы РФ Александра Шерина в сторону рязанских энергетиков.У Караулова нашли отклик слухи о возможном проживании Игоря Грекова, несмотря на отставку, в исторической усадьбе фон Дервиза на окраине Рязани, которая находится на балансе областного правительства. Позже через «источники» в СМИ распространялась информация, что это всё якобы за свой счет, но Караулов обратил внимание, что содержание «барского дома» с участком 2,5 гектара, собственным прудом, конным двором и домом для персонала – удовольствие не из дешевых:«Это примерно 50 млн рублей в год. За 2019 год доход у Грекова, согласно декларации, составил всего 2,9 млн», - подметил блогер.Караулов оперировал суммами госзакупок, которые проводились созданным для обслуживания подобных объектов госучреждением «Представительский комплекс Рязанской области»:«В последнее время было 290 госзакупок. Например, договор с ФГУП «Охрана» обошелся бюджету в 26,8 млн руб., ЧОП «Омега» в 14,5 млн., отопление в 11,6 млн., электричество более чем в 16 млн., закупка электроники почти в 2 млн., и так до бесконечности…», - привел результаты изысканий Караулов.Мы просим читателей не относиться к подсчетам блогера как к официально подтвержденным данным. Наша редакция намерена их проверить. Однако очевидно, что из бюджета на усадьбу тратят немало.Караулов спрогнозировал, что замглавы горадминистрации Владимир Бурмистров тоже может лишиться своего поста. Массовую чистку чиновников, в число которых попали даже «ростовские», Караулов объяснил утратой доверия и их попыткой перед уходом все-таки оставить на ключевых постах своих людей. По мнению блогера, «ростовская команда» будет постепенно разбегаться из Рязани. «Умираем, но не сдаемся», - описал он происходящее.Особое внимание в видеоролике Караулов уделил либерал-демократу и фактическому банкроту Шерину, который вопреки своей политической принадлежности и здравому смыслу, решил устроить национализацию Ново-Рязанской ТЭЦ, которой он с подачи Бурмистрова предъявил претензии в завышении тарифов. Абсурдность выступления депутата в том, что у станции минимальный тариф на тепловую энергию в ЦФО, а грабительский конечный тариф на отопление для населения (с 1 июля он составит 2414, 62 руб./Гкал) более чем наполовину состоит из наценки посредника - «Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей». Эта наценка за транспортировку в 2,3 раза превышает отпускную цену «Новорязанки».«Чувствую кожей, уж как ему хочется захватить Ново-Рязанскую ТЭЦ и сделать ее своей», - высказал Караулов предположение о Владимире Бурмистрове.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!