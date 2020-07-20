Арбитраж признал депутата Госдумы Шерина банкротом

20 Июль 2020 2020-07-20T20:54:23+03:00

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Арбитражный суд ввел процедуру банкротства с реструктуризацией долгов в отношении депутата Госдумы от Рязанской области Александра Шерина. Сделано это по заявлению «Сбербанка», которому либерал-демократ по двум кредитным договорам с его фирмой «Белые камни» задолжал 10,4 млн рублей.

Банк включили в реестр требований кредиторов, и он в будущем может претендовать на деньги от продажи имущества депутата, но пока у Шерина есть возможность избежать «распродажи»:

«Суд полагает, что на стадии реструктуризации долгов должник вправе и обязан принять меры к поиску вариантов погашения своих долгов доступными в сложившейся ситуации способами, достичь с кредиторами соглашения о балансе взаимных интересов», - говорится в определении суда.

Из материалов дела следует, что у Шерина есть 1/4 в праве на квартиру (135,3 кв.м), жилой дом (37,8 кв.м), земельный участок (3000 кв.м.), 1/5 в праве на земельный участок площадью 750 кв.м. Средняя зарплата депутата за 2019 года составила 454 тысячи рублей. При этом сам Шерин заявил, что уже должен различным кредиторам более 23 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU