Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 10 июня: 4164 человека заразились, 64 теста - на подтверждении

«Комсомолка» продолжает вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области. Публикуем актуальную статистику и рассказываем о самых важных событиях.

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По состоянию на 01.00 10 июня в Рязанской области зарегистрировано 4164 случая заражения коронавирусной инфекцией. Анализы еще 64 человек, которые оказались положительными по результатам первичных исследований, находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре.

Среди заболевших оказался и зампред регионального правительства.

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По данным на 01.00 10 июня в рязанских больницах находятся 394 пациента с COVID-19, из них семь детей. Состояние 105 из них врачи оценили как удовлетворительное. У 254 человек заболевание средней степени тяжести. Состояние 35 рязанцев оценили как тяжелое. 12 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

При этом в регионе выздоровели еще 143 пациента. В целом с начала пандемии общее количество выздоровевших достигло 1722 человека.

Официально из-за COVID-19 в Рязанской области погибли 10 человек. Наверняка летальных исходов среди людей с коронавирусной инфекцией было значительно больше – у остальных в качестве причины смерти названы сопутствующие заболевания. С рязанской экологией у кого их нет после сорока лет?!

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К 01.00 10 июня самым зараженным районом Рязани остается Московский. Здесь проживает более 35% от общего числа заболевших COVID-19.

Данные о количестве заразившихся в динамике за сутки таковы:

Железнодорожный – 502 (+8);

Московский – 770 (+17);

Октябрьский – 578 (+6);

Советский – 343 (+2).

Всего в Рязани проживает 2194 человека с диагнозом COVID-19, включая условно подтвержденных.

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К 01.00 10 июня самыми неблагоприятными по заболеваемости коронавирусом являются следующие муниципальные образования : в Рязанском районе больны 211 человек, в Новомичуринске – 119, Рыбном – 109, Скопине – 107, Ряжске – 104, в Скопинском районе – 94, в Касимове- 92.

Наименьшая вероятность заразиться существует здесь: Захарове и Ряжском районе – по 11 заболевших, в Сапожковском районе – девять, в Ухолове – восемь, в Путятинском районе – шесть, в Пителинском и Ухоловском – по пять, в Кадоме – три, в Кадомском районе – два, в Пителине – один.

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За большой личный вклад в работу по борьбе с коронавирусом социальные работники региона получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов во время очередного совещания.

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