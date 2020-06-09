9 Июнь 2020 2020-06-09T06:46:52+03:00

Рязанские соцработники, борющиеся с коронавирусом, получат по 5-10 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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За большой личный вклад в работу по борьбе с коронавирусом социальные работники получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов во время очередного совещания.

Кроме того, в ближайшее время власти собираются премировать особо отличившихся работников стационаров социального обслуживания 10 тысячами рублями. Всего из областного бюджета на эти цели направят 32 млн рублей.

Напомним, сотрудники стационарных учреждений соцобслуживания, которые работали круглосуточно по сменам в режиме изоляции, уже получили от властей дополнительные выплаты в размере 12 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU