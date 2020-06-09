2020-06-09T12:57:49+03:00
Коронавирус Covid-19

У зампреда правительства Рязанской области подтвердили коронавирус

Состояние чиновника оценивается как удовлетворительное
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На фото Роман Петряев.На фото Роман Петряев.
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Во вторник, 9 июня, стало известно, что заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев заразился коронавирусом.

Информацию подтвердили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией. Известно, что Роман Петрович чувствует себя удовлетворительно, у него поднялась температура и пропало обоняли. Петряев продолжает работу дистанционно.

Также известно, что в последние месяцы Роман Петряев наравне с другими членами правительства работал удаленно и не контактировал с коллегами, в том числе и губернатором Николаем Любимовым.

Напомним, что ранее COVID-19 подтвердился у министра труда и социальной защиты Рязанской области.

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Все контактировавшие с ним лица выявлены и изолированы (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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