У зампреда правительства Рязанской области подтвердили коронавирус
Во вторник, 9 июня, стало известно, что заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев заразился коронавирусом.
Информацию подтвердили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией. Известно, что Роман Петрович чувствует себя удовлетворительно, у него поднялась температура и пропало обоняли. Петряев продолжает работу дистанционно.
Также известно, что в последние месяцы Роман Петряев наравне с другими членами правительства работал удаленно и не контактировал с коллегами, в том числе и губернатором Николаем Любимовым.
Напомним, что ранее COVID-19 подтвердился у министра труда и социальной защиты Рязанской области.
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Все контактировавшие с ним лица выявлены и изолированы (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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