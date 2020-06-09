У зампреда правительства Рязанской области подтвердили коронавирус

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:57:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 9 июня, стало известно, что заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев заразился коронавирусом.

Информацию подтвердили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией. Известно, что Роман Петрович чувствует себя удовлетворительно, у него поднялась температура и пропало обоняли. Петряев продолжает работу дистанционно.

Также известно, что в последние месяцы Роман Петряев наравне с другими членами правительства работал удаленно и не контактировал с коллегами, в том числе и губернатором Николаем Любимовым.

Напомним, что ранее COVID-19 подтвердился у министра труда и социальной защиты Рязанской области.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Один из министров рязанского правительства заразился коронавирусом

Все контактировавшие с ним лица выявлены и изолированы (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU