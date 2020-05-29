2020-05-29T23:54:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Один из министров рязанского правительства заразился коронавирусом

Все контактировавшие с ним лица выявлены и изолированы
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Фото: министерство труда и соцзащиты Рязанской области.Фото: министерство труда и соцзащиты Рязанской области.
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В пятницу, 29 мая, стало известно, что у министра труда и социальной защиты Рязанской области подтвердился коронавирус. Оперативный штаб сообщает, что в настоящее время Валерий Емец находится на домашнем карантине. Все контактировавшие с ним лица выявлены и изолированы.

Также оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области сообщает, что губернатор Николай Любимов в последнее время с министром не контактировал. Все совещания проводились в формате видеоконференций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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