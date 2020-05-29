Рязанская область снимается ряд ограничений, связанных с COVID-19

29 Май 2020 2020-05-29T19:47:39+03:00

Распоряжение вступит в силу в понедельник,1 июня

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В пятницу, 29 мая, губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте», что федеральный центр согласовал снятие ряда ограничений в Рязанской области, наложенных ранее из-за распространения коронавирусной инфекции.

В частности с понедельника, 1 июня, в регионе:

- возобновится торговля непродовольственными товарами в залах площадью до 400 кв.м. при наличии отдельного входа;

- возобновится торговля обувью, одеждой и прочими товарами в нестационарных торговых объектах и на рынках;

- откроются организации, занимающиеся ремонтом бытовой техники и компьютеров;

- откроются парикмахерские и салоны красоты

- откроются туристические фирмы;

- возобновится плановый прием пациентов в поликлиниках (по предварительной записи, строго по времени, указанному в талоне);

- разрешаются занятия спортом на открытом воздухе, в том числе на спортивных площадках (в том числе совместные занятия, но не более двух человек).

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ИСТОЧНИК KP.RU