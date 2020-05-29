Рязанская область снимается ряд ограничений, связанных с COVID-19
В пятницу, 29 мая, губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте», что федеральный центр согласовал снятие ряда ограничений в Рязанской области, наложенных ранее из-за распространения коронавирусной инфекции.
В частности с понедельника, 1 июня, в регионе:
- возобновится торговля непродовольственными товарами в залах площадью до 400 кв.м. при наличии отдельного входа;
- возобновится торговля обувью, одеждой и прочими товарами в нестационарных торговых объектах и на рынках;
- откроются организации, занимающиеся ремонтом бытовой техники и компьютеров;
- откроются парикмахерские и салоны красоты
- откроются туристические фирмы;
- возобновится плановый прием пациентов в поликлиниках (по предварительной записи, строго по времени, указанному в талоне);
- разрешаются занятия спортом на открытом воздухе, в том числе на спортивных площадках (в том числе совместные занятия, но не более двух человек).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Рязани»