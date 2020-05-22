Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 22 мая: 2673 человек заразились, 94 - на подтверждении

«Комсомолка» продолжает вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области на 22 мая 2020 года. Публикуем актуальную статистику и рассказываем о самых важных событиях.

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По последним данным, опубликованным к 22 мая 01:00, в Рязани и области подтверждено 2673 случаев заболевания COVID-19. Еще 94 положительных тестов находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 2767 человека.

В больницах региона из них пребывают 249 пациентов, в том числе девять детей.

Состояние 48 человек медики оценивают как удовлетворительное. 181 пациент пребывает в состоянии средней тяжести. Еще 20 человек – в тяжелом состоянии, из них 12 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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Исходя из данных опергруппы, стало известно, где именно в Рязанской области за минувшие сутки у людей выявили COVID-19.

В Скопинским районе из списка населенных пунктов, куда добралась пандемия, пропали деревня Гуменки, поселок Коготково, село Старые Кельцы и деревня Новиково. Все они входят в Скопинское городское поселение, поэтому, вероятно, вместе с четырьмя заболевшими были включены в статистику райцентра. Всего по сравнению с 20 мая в Скопине прибавилось 18 случаев (+26,5%). У пяти человек за сутки выявили коронавирус в поселке Чучково.

Девять населенных пунктов на карте пандемии только появились: Корневое, Ермолово, Немерово, Пупки (все – Скопинский район), Булычево (Пронский район), Витуша (Сараевский район), Горки (Спасский район), Сасыкино (Шиловский район) и Пителино.

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Такая же информация была опубликована и относительно районов областного центра. Согласно им, большинство всего зараженных проживает в Московском районе – 529 человек (+14 за минувшие сутки). В Октябрьском районе прибавилось восемь заболевших, и теперь там насчитывается 379 случаев COVID-19.

В Железнодорожном районе 13 человек с коронавирусом, в Советском районе - 10. Там с начала пандемии известно о 321 и 245 заражениях соответственно.

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Продолжают заболевать и дети. Теперь их в регионе - 290 человек. Но больше всего заразились коронавирусом люди среднего возраста, входящие в группу - 46-64 лет. Таких в Рязанской области 999 человек.

ПОДРОБНАЯ СТАТИСТИКА

С подтвержденным диагнозом COVID-19:

- от 18 до 45 лет – 968 человек;

- от 46 до 64 лет – 999 человека;

- от 65 до 80 лет – 329 человека;

- старше 80 лет – 87 человека;

- дети – 290 человек (3 недели; двое по 1 месяцу, двое по 3 месяца, 8 месяцев, двое по 9 месяцев; 24 по 1 году; 11 по 2 годика; 12 по 3 годика; 10 по 4 года; 19 по 5 лет; 11 по 6 лет; 15 по 7 лет; 27 по 8 лет; 14 по 9 лет; 15 по 10 лет; 20 по 11 лет; 21 по 12 лет; 13 по 13 лет; 15 по 14 лет; 21 по 15 лет; 16 по 16 лет; 18 по 17 лет).

С условно подтвержденным диагнозам:

- от 18 до 45 лет – 38 человек;

- от 46 до 64 лет – 34 человек;

- от 65 до 80 лет – 10 человек;

- старше 80 лет – 3 человека;

- дети – 9 человек (4 года; 5 лет; двое по 6 лет; 8 лет; двое по 11; 12 лет; 13 лет).

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время видеосовещания с руководителями стационарных учреждений социального обслуживания предположил, что регион вышел на плато заболеваемости COVID-19.

- Мы рассчитываем на то, что вышли на плато сейчас. По всем показателям это, надеюсь, что так. По крайней мере, специалисты осторожно пока, но об этом говорят. Мы начнем снимать ограничения постепенно, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, - сказал глава региона.

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Тем временем профсоюз медработников «Альянс врачей» поместил Рязанскую область на «карту проблем», где в режиме реального времени отмечаются проблемы медработников. «Теперь каждый - от простого гражданина до чиновника самого высокого уровня - сможет оценить ситуацию в здравоохранении в условиях пандемии», - сообщает альянс.

На карте Рязанский регион представлен городами Рязань, Касимов и Сасово.

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