Любимов предположил, что регион вышел на плато заболеваемости коронавирусом

21 Май 2020 2020-05-21T22:45:05+03:00

При этом губернатор Рязанской области сообщил, что ограничения будут сниматься постепенно

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время видеосовещания с руководителями стационарных учреждений социального обслуживания предположил, что регион вышел на плато заболеваемости COVID-19.

- Мы рассчитываем на то, что вышли на плато сейчас. По всем показателям это, надеюсь, что так. По крайней мере, специалисты осторожно пока, но об этом говорят. Мы начнем снимать ограничения постепенно, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, - сказал глава региона.

При этом губернатор отметил, что все будет зависеть от хода течения пандемии.

- Будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, - заключил Любимов.

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ИСТОЧНИК KP.RU