Любимов предположил, что регион вышел на плато заболеваемости коронавирусом
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время видеосовещания с руководителями стационарных учреждений социального обслуживания предположил, что регион вышел на плато заболеваемости COVID-19.
- Мы рассчитываем на то, что вышли на плато сейчас. По всем показателям это, надеюсь, что так. По крайней мере, специалисты осторожно пока, но об этом говорят. Мы начнем снимать ограничения постепенно, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, - сказал глава региона.
При этом губернатор отметил, что все будет зависеть от хода течения пандемии.
- Будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, - заключил Любимов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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