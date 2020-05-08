1941-1945: НКВД внедрил на кожзавод двойного агента, чтобы дезинформировать противника

Буквально несколько дней отделяет нас от главного юбилея этого года - 75-летия со Дня Великой Победы. На протяжении нескольких номеров «Комсомольская правда» совместно с Министерством промышленности и экономического развития Рязанской области публиковала материалы о вкладе рязанских предприятий в разгром немецко-фашистских войск. Именно трудоспособность и самоотдача тыла во многом определяла силу удара по ненавистным оккупантам. Работа без отдыха, на пределе возможностей позволила обеспечить армию всем необходимым, создать все условия для победы.

Сегодня мы завершаем данный цикл публикаций рассказом о двух крупнейших областных кожевенных производствах того времени - Рязанском и Спасском кожзаводах.

ПОЧТИ ДВУХСОТЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ

К началу Великой Отечественной войны Спасский кожевенный завод уже имел в своем активе вековую историю. Построенное в 1823 году на средства купца третьей гильдии Афанасия Ефимовича Панкрашкина и его брата предприятие знало и взлеты, и падения. К 1940 году, преодолев невзгоды, кожевенники вышли на новый уровень, увеличив производство жестких кож в 47 раз!

Отметим, что еще с 1935 года завод был ориентирован на выпуск кожполуфабриката для низа обуви и шорно-седельного полувала (для конской сбруи).

Грянула война… В сорок первом на фронт ушли 75 работников предприятия. В сорок втором, когда враг рвался к Сталинграду, на защиту Родины поспешили еще 99 человек. Всего под знамена Красной армии в 1941-1945 годах стали 207 заводчан, 93 из них погибли на фронтах Великой Отечественной. Среди тех, кто вернулся с наградами, сегодня руководство завода называет фамилии Печалина, Шишинского, Шокина, Малахова, Ускова, Кочанова.

С первых месяцев войны коллектив регулярно отчислял в фонд обороны страны свой однодневный заработок. Кроме того, рабочие собирали подарки для фронта: только в феврале 1942 года от них поступило 27 пар валенок, 4 ватных брюк и фуфаек, 30 овчинных жилетов, 4 одеяла, 3 пары теплого белья.

В том же сорок втором началось движение по перевыполнению производственных планов. В архивных документах есть сведения, что сотрудник завода Генералов выполнил план на 270 процентов, Аряев - на 202 процента. Рабочий Шокин, проводив своего сына на фронт (помните, эта фамилия упоминается среди тех, кто вернулся с наградами), повысил производительность труда до 290 процентов! Чтобы достичь подобных показателей, люди сутками не выходили из цехов.

Как и на других заводах и фабриках страны, в Спасске-Рязанском ушедших на фронт мужчин на сложных участках производства заменили представительницы слабого пола. Газета «Спасский колхозник» 9 марта 1944 отмечала:

«25 женщин на заводе овладели сложными специальностями. К примеру, Мария Веткова начинала работать на предприятии подсобной работницей отделочного цеха, а теперь она машинист 75-сильного двигателя».

В 1945 году на заводе трудился 301 человек. В военное время предприятие успешно решило все поставленные перед ним задачи и внесло свой скромный вклад в Великую Победу советского народа. Спасский кожевенный завод продолжает работать и сегодня.

В цехе кожзавода. Архив ГК "Русская кожа".

ПОД ПРИКРЫТИЕМ КОЖЗАВОДА

Рассказ о работе Рязанского кожевенного завода в годы войны хочется начать со шпионской истории, которую несколько лет назад мы опубликовали по рассекреченным материалам архива УФСБ России по Рязанской области. Иногда предприятие, само не подозревая того, вносило огромный вклад в борьбу с фашистами.

В ночь с 22 на 23 сентября 1942 года на территории Михайловского района Рязанской области с немецкого самолета десантировали двух бывших красноармейцев, оказавшихся в июле сорок первого в немецком плену и завербованных в школу диверсантов.

После приземления оба несостоявшихся шпиона явились в дом председателя местного колхоза и попросили срочно доставить их в НКВД Рязани. Рязанские контрразведчики, уже имевшие к середине сорок второго года опыт радиоигр с абвером (орган военной разведки и контрразведки Третьего рейха), быстро сориентировались в ситуации и разработали новый план по дезинформации противника.

Одного из сдавшихся парашютистов по документам на вымышленное лицо устроили работать на Рязанский кожевенный завод. Его жизнь со стороны мало чем отличалась от жизни других горожан. Сон, работа, обед, снова работа и иногда кино. Но регулярно мужчина под надзором наших спецслужб выходил на связь с немцами и сообщал им ложные сведения.

Немецкая сторона проверяла «своего» агента, посылая наблюдателей. Именно для этих наблюдателей двойной агент и был отпущен в полусвободное плавание. Снимал квартиру на улице Михайловка (сегодня Московская), ходил каждый день работать на кожзавод и ни коим образом не выдавал свое сотрудничество с советской разведкой. Игра по дезинформации противника продолжалась вплоть до 14 июня 1943 года.

ПЯТЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВМЕСТО ОДНОЙ!

Но поговорим немного и о самом Рязанском кожевенном заводе. В те годы его производство размещалось в здании, известном сегодня большинству горожан как торговый центр «Полсинаут». Перед войной здесь трудились 367 человек. С первых дней Великой Отечественной многие рабочие и инженеры отправились на фронт. Места мужчин заняли их дети и жены.

- Было очень трудно перегружать сырые кожи, - вспоминали позже заводчане, - руки разъедали химические реактивы. Но это была возможность принести Родине реальную пользу и заработать средства для своего существования.

Старое здание рязанского кожзавода. Архив ГК "Русская кожа".

Руководство предприятия за первые месяцы войны сумело перестроить производственный процесс и получило значительную экономию: 63 700 рублей на сырье, 27 400 рублей на химикатах и воде. Вместе с тем, государство потребовало вместо выпуска хромовой кожи для гражданской обуви выпускать сырье для нужд армии. Коллектив завода одним из первых в стране разработал методику и приступил к выпуску так называемого жированного хрома. Этот способ предполагает введение в дерму жирующих веществ, которые придают гибкость, мягкость и повышенную влагостойкость.

Следуя общему настроению, инженеры осваивали рабочие специальности. Так комсомолка Моисеева за короткое время выучила три специальности, комсомолка Маркина - пять! С честью пройдя военные годы, в конце восьмидесятых кожзавод переехал на новые площади, а сегодня стал настоящим флагманом российской легкой промышленности (входит в ГК «Русская кожа»).

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Министерство промышленности и экономического развития Рязанской области и рязанский выпуск газеты «Комсомольская правда» благодарят всех продолжателей трудовых подвигов и славных исторических традиций за информационную поддержку проекта.

На нашу инициативу откликнулись завод «Красное знамя», Государственный Рязанский приборный завод, ООО «РИМВУД ПРО» (Рязанский шпалопропиточный завод), Рязанский кирпичный завод, ООО «Русвата» (ватная фабрика «Красный Октябрь»), ООО «Емельянъ Савостинъ» (ватная фабрика имени Дзержинского), Спасский кожевенный завод, ГК «Русская кожа» (Рязанский кожевенный завод).

Желаем всем коллективам поступательного и эффективного развития производства, осуществления самых амбиционных планов, освоения новых рынков сбыта! Низкий поклон и наша искренняя признательность ветеранам!

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