1941-1945: Ватная фабрика, авиация и Сталинская премия

Среди мещерских лесов, на берегу дикой Пры расположилось старинное село Екшур. Именно сюда мы отправились, для того чтобы продолжить цикл публикаций о трудовом подвиге рязанцев в годы Великой Отечественной войны. Читатель поинтересуется: что же такого занимательного, связанного с тружениками тыла, можно отыскать в этом тихом краю?

Край действительно тихий… Даже в самые грозные и трудные месяцы на фронте сюда практически не добирались отголоски войны. В документах Государственного архива Рязанской области о результатах налетов авиации противника на Клепиковский район сообщается об одной-единственной бомбардировке. Далее дословно:

«За период войны активных действий вражеской авиации над территорией района не было, за исключением одного случая, когда с самолета врага в северной части района была сброшена фугасная авиабомба, упавшая в озеро на расстоянии не менее пяти километров от населенных пунктов. Никакого вреда она не причинила».

Документ датирован декабрем 1942 года. Можно предположить, что этот налет так и остался единственным за весь период войны. Правда, территория Клепиковского района по сравнению с нынешней была значительно меньше - самостоятельную административно-территориальную единицу в те годы представлял Тумский район.

Вот в такой относительно спокойной тыловой обстановке под Клепиками и работала ватная фабрика «Красный Октябрь», известная сегодня как ООО «Русвата».

Фабрика сегодня. Общий вид.

В ЛИРИКЕ ПАУСТОВСКОГО

Ватная фабрика в селе Екшур была построена в 1896 году купцом первой гильдии Иваном Дроздовым. В округе действовало еще несколько аналогичных фабрик, принадлежащих разным хозяевам. Отходы производства - хлопковые очесы - в то время сбрасывали прямо в Пру. Этот любопытный факт упоминает в своей лиричной и трогательной повести «Мещерская сторона» Константин Паустовский:

«В городе Спас-Клепики, в верховьях Пры, работает старинная ватная фабрика. Она спускает в реку хлопковые очесы, и дно Пры около Спас-Клепиков покрыто толстым слоем слежавшейся черной ваты. Это, должно быть, единственная река в Советском Союзе с ватным дном».

Сегодня технологии производства, конечно, изменились - на ватной фабрике «Русвата» применяются самые современные и передовые решения. Но вернемся к истории…

Руководство ватной фабрики.

Перед революцией семнадцатого года в округе действовало пятнадцать (!) ватных производств. В большой степени этому способствовало появление в конце девятнадцатого столетия узкоколейной железной дороги. Однако Первая мировая и Гражданская войны заметно подорвали легкую промышленность Спас-Клепиковской волости. К 1924 году из пятнадцати производств действующими остались только три. В 1918 году фабрика Дроздова в селе Екшур была национализирована и вскоре получила название «Красный Октябрь».

ЕДИНСТВЕННОЕ В СТРАНЕ

Еще до начала Великой Отечественной войны оставшиеся «на плаву» клепиковские ватные фабрики вернули себе передовые позиции. Две из них - «Красный Октябрь» и имени Ленина - имели республиканское значение и подчинялись наркомату легкой промышленности РСФСР.

В 1940 году в Екшуре на «Красном Октябре» началось строительство нового цеха. Объект являлся «крайне важным, секретным и срочным - подобного производства в стране больше не было». Именно так утверждают клепиковские краеведы.

Выпускалась здесь длинноволокнистая хлопковая (микалентная) бумага - сорт бумаги, который производится не из древесины, как обычная бумага, а из хлопка. Она устойчива к высоким температурам и в отличие от всех других сортов обладает особой прочностью. Используется, в том числе в авиационной промышленности. Ввод в эксплуатацию цеха позволил снизить импорт данной продукции из-за рубежа, а также послужил одним из факторов развития местной текстильной отрасли.

- Фабрика «Красный Октябрь» была одной из крупнейших, работало на ней порядка тысячи человек, - отмечает заведующая отделом обслуживания Клепиковской районной библиотеки Галина Ликий. - В 1943 году из Москвы сюда назначили нового директора - Александра Алексеевича Быкова. При нем вслед за производством микалентной бумаги было освоено производство микаленты - изоляционного материала, который шел для нужд оборонных заводов. Она применялась в качестве основной изоляции обмоток (стержней) в генераторах и электродвигателях высокого напряжения. Увы, из-за засекреченности производства мы пока не знаем, на какую именно технику - самолеты или, может быть, танки - шла клепиковская микалента. Зато известно, что при внедрении технологии на фабрике использовался опыт и наработки одного из научно-исследовательских институтов. Позже за эту работу коллектив ученых был удостоен Сталинской премии.

Согласно архивным данным, наряду с освоением этого нового производства на «Красном Октябре» постоянно увеличивался и выпуск традиционной продукции - медицинской ваты, в которой так нуждались медсанбаты и госпитали. К примеру, если в первом полугодии 1943 года фабрика выпустила продукции на 1 551 500 рублей, то в первом квартале 1944 года - на 2 266 500 рублей.

Кстати, в самом райцентре Спас-Клепики в годы войны размещались эвакогоспитали: №№ 1402, 3009 и 5839 (некоторые источники называют также эвакогоспиталь №5834). Вполне можно предположить, что в этих медучреждениях для спасения и возвращения к жизни раненых также шла в дело продукция местных ватных предприятий. Кроме того, сотрудники екшурской фабрики, а также члены их семей оказывали посильную помощь больным и раненым, в том числе даря им позитивное настроение своими самодеятельными номерами.

Трудовой подвиг сотрудников фабрики был отмечен государственными наградами. Многие из них получили медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов».

COVID-19 – НОВЫЙ ВЫЗОВ

Современное производство ООО «Русвата» модернизировали в 2017 году. Сегодня фабрика в Екшуре - единственное предприятие полного цикла обработки хлопка в России. Специализируется оно на производстве нетканого полотна Spunlace на основе хлопковых волокон, аналогов которому в стране не существует, а также выпуске гигиенических изделий и изделий медицинского назначения.

Фабрика сегодня. В цеху.

В период всеобщего распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) технологами компании была разработана медицинская марля из нетканого материала, которая активно используется на российских предприятиях для производства индивидуальных защитных масок.

Как и много лет назад екшурская ватная фабрика и ее сотрудники оказались на передовых позициях в борьбе за тысячи жизней наших с вами соотечественников.

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