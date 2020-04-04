1941-1945: Шпалы для железных дорог нашей Победы

Наверное, глупо было бы сравнивать нынешнее время с годами лихолетья, но и спокойным его не назовешь… Вновь мировому сообществу брошен вызов, вновь для победы необходимы совместные усилия таких, казалось бы, разных культур и народностей. Только на этот раз враг невидим, он, будто предатель, стреляя в спину, проникает в организм и разрушает его изнутри.

В условиях бушующей пандемии и домашнего карантина «Комсомольская правда» совместно с Министерством промышленности и экономического развития Рязанской области продолжают проект, рассказывающий о трудовом подвиге жителей региона в годы Великой Отечественной войны.

ПО ПРОЕКТУ ТАЛАНТЛИВОГО ИНЖЕНЕРА

История Рязанского шпалопропиточного завода уходит корнями в девятнадцатый век, когда в связи с развитием железнодорожного сообщения в Российской империи началось строительство шпалопропиточных предприятий. Одно из них было построено в пригороде Рязани возле старинного села Борки в 1880 году по проекту талантливого русского инженера и предпринимателя Карла Федоровича фон Мекка (самого фон Мекка к тому времени в живых уже не было – Ред.).

Выбор места был обусловлен с одной стороны возможностью подведения железнодорожной ветки для отгрузки готовой продукции, с другой – близостью крупной водной артерии – реки Оки, по которой доставлялась сырьевая древесина. Известно, что оборудование и технологии на заводе использовалось и применялись преимущественно зарубежные. Вместе с тем заводчане проводили и собственные исследования консервации древесины.

– Испытывались различные типы антисептиков, совершенствовались способы их оптимального применения с учетом отечественных особенностей и условий эксплуатации деревянной шпалопродукции, – отмечает руководитель отдела продаж Виталий Спиридонов в своей статье «Рязанский шпалопропиточный завод: верность традициям качества с 1880 года». – Предприятие посещали многие ученые-железнодорожники, внесшие весомый вклад в развитие технологий консервации древесины для нужд железнодорожного хозяйства страны.

После событий 1917 года Рязанский шпалопропиточный завод, как и другие крупные предприятия, был национализирован. Но страна, испытавшая серьезные потрясения от Первой мировой и Гражданской войн, не могла обеспечить заводчан стабильными заказами и сырьем. Тусклое существование от одного заказа до другого продолжалось до августа 1935 года, когда в Москве на Всесоюзном совещании железнодорожников была принята программа реконструкции и реструктуризации всего железнодорожного комплекса страны в условиях масштабной индустриализации народного хозяйства.

НА ПОРОГЕ НОВОЙ ВОЙНЫ

С этого момента началась модернизация предприятия. Было доставлено и смонтировано новое оборудование. За работой зорко следили представители Наркомата внутренних дел, курировавшего в то время деятельность Наркомата путей сообщения.

Фото из архива Рязанского шпалопропиточного завода.

С начала войны роль предприятия возросла еще больше. Ведь от работы транспорта зависила мобильность частей РККА, снабжение фронта – а эту работу трудно было представить без постоянного обновления шпал на участках, уничтоженных вражескими авиабомбами.

Когда 30 сентября 1941 года немецкие войска перешли в наступление на обширном участке фронта, устремившись к Москве, руководство государства приняло решение о переброске наиболее важных рязанских предприятий вглубь страны. В список подлежащих эвакуации производств попал и Рязанский шпалопропиточный завод. В октябре того же сорок первого предприятие отправили в Омск, а затем объединили с одним из сибирских шпалопропиточных заводов на станции Кулудна (Алтайский край).

Возвращения в Рязань пришлось ждать до 1944 года. Возвращение было непростым – впрочем, разве могло быть в то время просто… Для налаживания производства приспосабливались трофейные машины, своими руками создавали нестандартное оборудование. Люди жили в бараках в тяжелейших условиях, но к поставленному государством сроку предприятие наладило производство на новом старом месте.

Подчеркнем, что в годы войны более 80 процентов всех грузоперевозок было осуществлено именно железнодорожным транспортом. Давно уже никто не оспаривает огромнейший вклад железнодорожников в Великую Победу. Но в этом успехе есть и рязанская составляющая.

ПОКА ОТСУТСТВОВАЛ ЗАВОД

В истории военной Рязани территория, которую занимает сегодня (и занимал до эвакуации) шпалопропиточный завод сыграла знаковую роль. Дело в том, что в сорок втором, сорок третьем сюда по имевшейся железнодорожной ветке начали свозить разбитую военную технику. В документах Государственного архива Рязанской области 1943 года эта территория именуется, как база №2 управления трофейным имуществом. Фронтовой утиль должен был быть разобран, переработан и пущен в дело.

Несколько строк о свалке военной техники можно найти в биографической книге прославленной рыбновской труженицы, бригадира женской тракторной бригады Дарьи Гармаш «Побеждает любовь»:

«В Борки, недалеко от шпалопропиточного завода, свозили разбитую технику, которой было очень много под Москвой. Прибывали целые железнодорожные составы…

Вот оно – кладбище военной техники. Картина потрясающая. Перед нами то обломки фашистского самолета, на сломанном крыле его зловещий черный крест, то мотоцикл с оторванным боком, то половина бронетранспортера…

– Гляди, – говорит Коля (Николай Афиногенов, работал в бригаде Дарьи Гармаш ее заместителем), – какая здоровенная пушка, видать, прямое попадание в замок, а вот прямое попадание в ствол, а тут рядом, погляди, как разворотило миномет, а танк-то, танк-то – вот искромсали, молодцы, вишь, пробоина на их отвратительном знаке.

Мы рассматривали разбитые пушки, мотоциклы, минометы, самоходки, бронетранспортеры, танки, автомашины, и всюду черные, зловещие кресты, чужая, враждебная техника.

Но вот Коля медленно снимает шапку, за ним и я сдергиваю с головы косыночку, – мы перед нашим советским танком, – он обгоревший и весь развороченный. Коля говорит:

– Видать, погиб весь экипаж, вишь, как разворотило, прямое попадание…»

На свалке военной техники Дарья Матвеевна со своим заместителем Николаем Афиногеновым находила те узлы, которые можно было приспособить в ремонте тракторов. Эти детали получали вторую жизнь и еще долго служили мирным целям:

«Здесь можно было найти очень много ценных для нас деталей – корпус коробки, корпус заднего моста, блоки, головки блоков, колеса и другое. Мы с Колей частенько туда ездили, рылись в искореженной стали, железе. Конечно, все, что мы там собирали, нуждалось в ремонте, но мы с этим не считались, было бы что ремонтировать».

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

– В 1950 году в рамках международного соглашения о репарациях из Германии на завод прибыло специальное шпалопропиточное оборудование. Также в распоряжение предприятия поступили два погрузочных паровых крана ПК-6. Для выгрузки сырья были смонтированы два козловых электрокрана грузоподъемностью 7,5 тонны. Появились новые паровозы узкой колеи и подвижной состав, – отмечает руководитель отдела продаж Виталий Спиридонов.

В это же время на базе предприятия министерством путей сообщения организуются курсы по подготовке мастеров пропитки, а также некоторых других смежных профессий. За 35 лет работы – наставники подготовили более 1000 специалистов.

Фото из архива Рязанского шпалопропиточного завода.

Начала решаться в послевоенные годы и жилищная проблема. Внутренняя социальная политика также, как и на других рязанских предприятиях, учитывала потребности своих сотрудников. До 1960 года завод входил в трест консервации древесины (затем в подчинении Московской железной дороги) и достиг к тому времени впечатляющих показателей – объем пропитки шпалопродукции составил 145 000 кубометров в год (это почти 1 500 000 шпал).

Затем в истории предприятия были и взлеты, и падения, но с честью преодолев непростые времена, Рязанский шпалопропиточный завод продолжает свой трудовой путь и по сей день.

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