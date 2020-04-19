1941-1945: Рязанский кирпич для восставшего из руин Сталинграда

История Рязанского кирпичного завода уходит корнями в 1929 год, когда рядом с пригородной деревней Дашки было одобрено строительство производства. По своей географической привязке предприятие и получило первоначально название - Дашковский кирпичный завод.

Вплоть до пятидесятых годов глину для производства возили на лошадях. Залежей последней, к счастью, вокруг сформировавшегося поселка было предостаточною. Также для облегчения транспортировки сырья от карьера до завода проложили узкоколейную железную дорогу. После 1960 года глину начали возить самосвалами. А в 1965 году предприятие переименовали в Рязанский кирпичный завод.

Но мы с вами вернемся в военные годы. «Комсомольская правда» продолжает совместно с Министерством промышленности и экономического развития Рязанской области рассказывать о трудовом подвиге жителей нашего региона в годы Великой Отечественной войны. И, нужно сказать, с каждой новой публикацией вклад рязанцев в победу и возрождение страны делается все более очевидным. Будто опускаешь лист фотобумаги в проявитель, и сюжет выхваченного у истории кадра становится достоянием общественности.

Кольцевая печь Гофмана, во время войны на этой печи производился обжиг кирпича. Фото 1950-х годов. Фото: архив завода.

ЖЕНЩИНА У РУЛЯ, ЖЕНЩИНЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

- В то время завод являлся преимущественно сезонным, - рассказывает председатель профкома Олег Сорокотяга. - Отсюда, как и на других родственных предприятиях, проблемы с кадрами. Не хватало рабочих. Мало кому хотелось вкалывать в тяжелейших условиях за небольшую зарплату. Еще более критичной ситуация стала в годы войны, когда большинство мужчин призвали на фронт. Но кирпич был нужен стране как никогда прежде… Ситуацию спасли женщины - наши рязанские женщины. Удивительно, но это факт - с 1942 по 1944 годы руководила заводом Роза Марковна Колесникова!

К сожалению, на предприятии не сохранилось фотографии Розы Марковны, зато сохранились фотографии ее коллег. Смотришь на снимки и видишь в глазах усталость. И все же они смогли, сделали то, о чем просила их страна! Анна Красовская трудилась на заводе с 1942-го рабочей участка карьера. Евдокия Добрякова также пришла в сорок втором инспектором отдела кадров. И были еще многие другие… В то время до 90 процентов штатной численности составляли именно представительницы прекрасного пола!

- Честно, трудно представить, что выпало на долю этих женщин, - продолжает Олег Анатольевич. - Ведь один кирпич весил более 4 килограммов, а этим хрупким созданиям приходилось перекладывать руками каждой по несколько десятков тысяч штук кирпичей ежедневно. А температура при выставке кирпича из печи обжига достигала заоблачной - приходилось поливать себя из ведра водой, чтобы телогрейка не загорелась.

Сотрудницы, пришедшие на предприятие в 1942 году. Фото: архив завода.

В Государственном архиве Рязанской области хранится документ, датированный 3 мая 1944 года - сообщение Рязанского отделения «Росснабсбыта» в облисполком об отгрузке кирпича для Сталинградского тракторного завода. Да, именно рязанский кирпич был направлен в город-герой Сталинград на восстановление известного всему миру по фронтовым сводкам Сталинградского тракторного завода. Можно предположить, что рязанский кирпич шел и на восстановление жилых домов.

Далее дословно:

«На ваш запрос Рязанское отделение «Росснабсбыта» сообщает, что на 3 мая 1944 года отгружено с Дашковского кирпичного завода Сталинградскому тракторному заводу шесть платформ кирпича или 27 000 штук.

Кроме того, сегодня, 3 мая 1944 года, будет отгружено еще три платформы или 13 500 штук. К месту погрузки подвезено 25 000 штук. Подвозка кирпича производится ежедневно».

Интересно, что военная связь Сталинграда и Рязани снова отчетливо проявилась во второй половине шестидесятых, когда неподалеку от Орехового озера (Лесопарк, Рязань) началось возведение руин Сталинграда - масштабной декорации для съемок художественного фильма по второй части романа-трилогии Константина Симонова «Живые и мертвые». И тут снова пригодился рязанский кирпич. На советские экраны лента вышла в 1967 году под названием «Возмездие». Все сталинградские сцены были сняты в окрестностях Рязани.

Декорация руин Сталинграда, построенная под Рязанью. Фото: Государственный архив Рязанской области.

ГЕРОЙ СИНИЦЫН И ФРОНТОВИК ПРОТАСОВ

Но вернемся к истории завода. После войны одно время предприятие возглавлял Герой Советского Союза Никита Семенович Синицын. Высшую военную награду он получил в феврале 1945 года за отвагу и инициативу, проявленные при форсировании Вислы в январе того же сорок пятого. Правда, боевые раны не дали ему раскрыться на должности руководителя - через девять месяцев по состоянию здоровья Никита Семенович вынужден был уйти с должности директора.

А вот другой фронтовик - Петр Павлович Протасов - стал одним из символов завода. В должности директора он проработал десять лет: с 1972 по 1982 годы. Это время преобразования предприятия!

Главнейшей задачей, которую решало руководство завода в послевоенные годы для увеличения выпуска кирпича, был переход на устойчивую работу не только летом, но и зимой. Строился специальный конус, куда в летнее время завозилось сырье (без ущерба текущего расхода) с тем, чтобы эту глину можно было использовать в зимние месяцы. Если до создания конуса показатели выпуска кирпича по сезонам в среднем составляли: лето до 70 процентов, зима - порядка 30 процентов. То в семидесятых эти показатели выравнялись.

В 1974-1975 годах было завершено строительство второго формовочного цеха. К 1980 году построен новый административно-бытовой корпус. Благодаря предпринятым шагам коллектив завода стал регулярно выполнять план и даже занимать передовые места в соцсоревновании.

Так бывшему фронтовику, получившему на войне инвалидность, удалось вдохнуть в Рязанский кирпичный завод новый импульс для развития, а во многом и заложить фундамент его успешной сегодняшней работы.

Новая технологическая линия. Фото: архив завода.

Выйдя на пенсию, Петр Павлович Протасов не утратил связи с предприятием, считал важным сохранить для потомков его историю, а также жизненные истории сотрудников. Многие годы работал над книгой о Рязанском кирпичном заводе, которую сегодня в виде отпечатанной рукописи можно полистать на профкоме. Закончим очерк его словами:

- Без преувеличения можно сказать, что на Рязанском кирпичном заводе могут сделать все. И в этом залог будущих успехов и поддержания на должном уровне славной рязанской марки.

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