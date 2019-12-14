Выдворенная из России гражданка США: Рязанцы для меня - большая и дружная семья

В феврале 2018 года Молли Андерсон, одна из граждан США, которых на днях выслали из России из-за нарушения визового режима, рассказала журналистам о своих поездках в Рязань. Статья была опубликована на официальном сайте университета Буффало. «Комсомолка» перевела самые ключевые моменты из этой публикации.

Впервые Молли Андерсон побывала в Рязани еще в 1997 году, будучи директором по маркетингу и развитию в колледже Хоутон. Ее пригласил центр «Содружество» выступить в международном экономическом лагере.

— Центр «Содружество» - это инновационный некоммерческий образовательный центр, в котором преподавали экономику, финансы, технологии и английский язык, — говорит Андресон. — Меня попросили рассказать об экономическом образовании и поделиться опытом. Я видела, что нашу работу оценили и оценили по достоинству. Между нами сразу установилась большая и доверительная связь.

СВАДЬБА В РЯЗАНИ И РУССКАЯ СЕМЬЯ

Потом Молли еще не раз приезжала в Рязань. По ее словам, за эти десятилетия более 40 специалистов из США побывали в нашем городе, а также двое из ее четырех детей.

— Со мной приезжали профессорско-преподавательский состав колледжа Хоутон, менеджеры по персоналу, прокурор округа Аллегани, застройщики, инженеры, журналисты и руководители некоммерческих организаций, — перечисляет Андерсон. — У нас были встречи с деловыми людьми со всего Рязанского региона, и главная цель наших приездов были бизнес-образование и культурный обмен.

Первые годы партнерства, по словам Андерсона, пришлись на период перехода России к рыночной экономике. Из США в Рязань привозили учебники по экономике и английскому языку, компьютеры, но самое главное, как отмечает Молли, они привозили людей, чтобы учиться друг у друга.

Молли Андерсон (в центре с темными волосами) и ее русские друзья более 20 лет встречаются в Рязани. Владимир Моторжин (второй справа). Фото: http://mgt.buffalo.edu

— Сейчас все русские люди, которых я встретила в Рязани, для меня большая и дружная семья. Еще в 2000 году, узнав, что я собираюсь выйти замуж, мои русские друзья захотели устроить мою свадьбу. Они были так трогательны, это, действительно, было похоже на семью. Они арендовали нам советский лимузин, на ужин была утка фламбе… Это был особенный праздник для всех нас. А ведь это было трудное время в их истории, когда возможностей было мало, даже в повседневной жизни они мало что могли себе позволить, поэтому моя свадьба так много значила для них, они очень переживали, чтобы все прошло хорошо.

— Несмотря на то, что среди моих предков нет русских, у меня все равно есть русский брат, русская сестра, русская мать и русский отец, — продолжает Андерсон. — У меня нет слов, чтобы выразить, насколько я близка с ними. Я не могу их назвать иначе, кроме как семьей.

ОТВЕТНЫЙ ВИЗИТ И 11 СЕНТЯБРЯ

В США Молли Андерсон разработала программы для построения межкультурных отношений, в частности - международную программу грамотности, продвигаемую через AmeriCorps VISTA (национальная сервисная программа для борьбы с бедностью, созданная по инициативе президента Джона Кеннеди – Ред.). Благодаря этому многие американцы в Нью-Йорке узнали о жизни в России.

Кроме того, Молли спонсировала поездки своих российских коллег в Соединенные Штаты. Наиболее примечательной была поездка руководителей центра «Содружество» в гости к Андерсон в 2001 году.

— Я была молодой матерью с двумя маленькими детьми, просто сводила концы с концами, но я смогла организовать поездку руководителей центра «Содружество» в США, это была их первая поездка, — вспоминает Молли. — Рязанцы побывали в институте английского языка UB (University at Buffalo), посетили Пентагон и Всемирный торговый центр. Это было за месяц до 11 сентября. Они были учителями, преподавателями, поэтому представьте себе, как это на них повлияло. Когда они вернулись домой и увидели в новостях, что там, где они только-только были, все уничтожено. У них была невероятная возможность рассказать своим студентам, сотням других людей, что такое Америка на самом деле.

— Поразительно другое, пока в других частях планеты радовались нашей трагедии, мои русские друзья говорили совсем другое, они искренне соболезновали нам, говорили, что эта трагедия разбила и их сердца. На меня это произвело несравнимое ни с чем впечатление.

«ДОЧЬ ПОРАЖЕНА ОТКРЫТОСТЬЮ РЯЗАНЦЕВ»

По словам Андерсон, грустно видеть эти натянутые отношения между странами, простые люди попадают в ловушку восприятия того, что делают правительства США и России.

Молли Андерсон (в центре) зимой на фоне Рязанского кремля. Фото: http://mgt.buffalo.edu

— Но это не помешает моим друзьям в Рязани и мне работать и помогать друг другу. Простые люди – это не правительство, они ценят искусство, поэзию и любят своих детей, как и все мы. Мы должны думать сами, обращаться к миру и делиться своей человечностью. Если мы этого не сделаем, мир изменится, полагаюсь на риторику правительств.

Как говорит Андерсон, есть много желающих поехать с ней в Рязань. Но, по ее словам, последние несколько лет она сосредоточилась на том, чтобы показать Россию своим детям.

— Моя дочь Екатерина, которой сейчас 17 лет, была в Рязани три раза, и она была поражена открытостью рязанцев, их дружбой и теплотой, — говорит Молли. — Мой старший сын Майкл, которому 23 года, был там дважды. Но другие дети - Оскар и Ричард никогда еще не были в России. Хочу приехать в следующем году с детьми, чтобы отпраздновать юбилей международного экономического лагеря «Содружество», который впервые привел меня в Рязань в 1997 году.

Напомним, Молли Андерсон и четверо ее коллег из Буффало приехали в Рязань в начале декабря этого года. Через несколько дней, сразу после так называемых лекций в политехническом институте их задержали. Миграционные службы, а потом и суд углядели в их действиях нарушение миграционного законодательства. В результате граждан США оштрафовали и выдворили на родину. Теперь они не могут посещать Россию в течение пяти лет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Инициатор поездки американцев в Рязань бывший председатель региональной «Деловой России» Владимир Моторжин рассказал свою версию событий: «Надеюсь, что боязнь суда не отвернет от Рязани потенциальных инвесторов и ученых» (читать подробнее).

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