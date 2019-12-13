Названы рязанские АЗС, которые торгуют суррогатом

В 2019 году территориальный отдел Росстандарта провел плановые проверки АЗС Рязанской области. На пяти из шести заправок были выявлены нарушения требований техрегламента по физико-химическим показателям. Так, на двух станциях АО «СГ-Трэйдинг», расположенных в Рязани и Ряжском районе, несоответствия выявлены по дизельному топливу ЕВРО и бензину АИ-95. На трех АЗС ООО «Нефтегазкомплект - в Рязани и Рязанском районе - дизельное топливо ЕВРО также не соответствовало техрегламенту.

ПЕЧНОЕ ТОПЛИВО ВМЕСТО ДИЗЕЛЯ

Помимо плановых проверок надзорный орган отреагировал на материалы, поступившие в отдел от ПАО «Рязаньнефтепродукт» о значительном превышении величины показателя «массовая доля серы». Среди попавшихся на реализации некачественного дизельного топлива - ИП Савостина Ю.Н. (Старожиловский район), ООО «ЗГ» (бренд «Змей Горыныч»), ООО «Авилон» (Рязань), АО «СГ-Трейдинг» (Рязанский район), ИП Сорокин М.М. (Михайловский район), ООО «Корона» (Путятинский район) и ООО «Техпродукт» (Пронский район).

Зачастую на указанных заправках под видом дизельного топлива продавалось печное топливо, дистиллят газового конденсата, дизельная технологическая фракция и другие.

Кроме того, в ходе проверок, проведенных отделом Росстандарта в октябре-ноябре, на заправках ИП Игнатова И.Н., «Эталон», «Оранж» выявили нарушения по показателю «массовая доля серы» и «температура вспышки в закрытом тигле» в дизельном топливе.

Любопытно, что даже после повторных проверок на трех станциях ООО «Нефтегазкомплект» все равно продолжили отпускать некачественное топливо.

ИНФОРМАЦИЮ О СУРРОГАТЕ УКАЗЫВАЮТ ДАЖЕ В ЧЕКАХ

На некоторых заправках даже не скрывают, что продают суррогат, и даже указывают это в чеках. Такие нарушения были выявлены на заправках ООО «Корона» (Путятино), ИП Савостин Ю.Н. (Старожиловский район), ООО «Авилан» (Рязань), ИП Сорокин М.М. (Михайловский район), ООО «Техпродукт» (Пронский район), ИП Люлякина Н.П. (Скопин) и ООО «СГ Трейдинг» (Ряжский и Рязанский районы). Так как все эти предприятия относятся к субъектам малого бизнеса, в их отношении были вынесены предупреждения.

За продажу суррогатов, а именно вязких топливных продуктов и дизельных фракций, возбуждено два административных дела в отношении ООО «Предприятие «Управляющая компания» (Липецк) и ООО «АЗС Альянс» (Рязань).

Причем, как сообщила корреспонденту «Комсомолки» начальник ТО по Рязанской области Росстандарта Валентина Муха, в регионе сложилась нетипичная для ЦФО ситуация:

- У нас нарушают не только независимые АЗС, но и сетевые заправки. А сложившаяся тенденция говорит о том, что качество отпускаемого топлива неуклонно ухудшается, начиная с 2015 года. Считаю, что проблема некачественного топлива, реализуемого в нашем регионе, касается абсолютно всех и может быть решена только общими усилиями.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Росстандарта, за 11 месяцев текущего года процент выявленных нарушений по физико-химическим показателям составил 33%. Общей же процент нарушений, включая недостоверную информацию о реализуемом топливе, превысил 41%.

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