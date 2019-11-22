Рязанская область - одна из худших в ЦФО по качеству топлива
В Рязанской области оборот суррогатного топлива превышает 20% всего регионального рынка. Такой вывод сделал Росстандарт на основе выявленных за 9 месяцев 2019 года нарушений и отразил данные на карте.
В этом смысле Рязанскую область выделяют из остальных регионов ЦФО наряду с Владимирской и Костромской, тогда как в целом по округу вышеупомянутый показатель не превышает 5% рынка.
- Для решения задачи по борьбе с фальсификатом необходимо взаимодействие всех органов власти, региональных властей, общественных организаций и потребителей рынка, - цитирует заместителя руководителя Росстандарта Алексея Кулешова пресс-служба федерального агентства.
Проблемы с качеством топлива также констатировали на Дальнем Востоке, на юге Уральского и Сибирского федеральных округов, в Дагестане, Чечне и Республике Крым.
Инфографика Росстандарта.
Инфографика Росстандарта.
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ИСТОЧНИК KP.RU