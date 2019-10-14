Авиационный бензин для Сасовского училища закупали с нарушениями

СЕГОДНЯ 08:20 2019-10-14T08:25:03+03:00

Антимонопольщики установили, что подобным образом училище закупало бензин еще с 2017 года. Фото: Кирилл ПЕНКИН

Учебное заведение выставляло такие требования на аукционе, что отечественные производители топлива участвовать в торгах не могли

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В УФАС по Рязанской области обратились представители АО «Ивхимпром» с жалобой на организацию торгов по поставке авиационного топлива, сообщает пресс-служба ведомства.

Заявитель, являющийся отечественным производителем авиационного топлива, сообщил, что в ноябре 2018 года Сасовское летное училище (филиал Ульяновского института гражданской авиации) организовало аукцион на поставку авиабензина. При этом документы содержали такие требования, что представить топливо мог только поставщик или производитель импортного авиационного бензина. Указанный факт полностью исключал возможность участия в торгах поставщиков аналогичного по характеристикам авиатоплива российского производства.

Во время рассмотрения дела антимонопольщики установили, что подобным образом училище закупало бензин еще с 2017 года. Победителем таких конкурентных процедур всегда становилось одно и то же лицо.

В октябре 2019 года УФАС признал Ульяновский институт гражданской авиации нарушившим Закон о защите конкуренции.

Отметим, что согласно аукционной документации, в ноябре 2018 года победителем на поставку топлива стала столичная компания ООО «ИСК «МИСКОМ». После заключения контракта она отправила в Сасовское училище авиационный бензин марки AVGAS 100LL в количестве 217 тонн. Изготовлено топливо в Нидерландах компанией Shell Nederland Raffinaderij В.V.

Цена контракта — 27 205 290 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU