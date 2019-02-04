Пилот рухнувшего в Рязанской области самодельного автожира даже в больницу не попал

СЕГОДНЯ 14:33 2019-02-04T14:35:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшее воскресенье, 3 февраля, в Сасовском районе Рязанской области произошло ЧП: здесь рухнул самодельный летательный аппарат с одним человеком на борту. Ранее сообщалось, что мужчина жив, но попал в больницу с травмой ноги. Однако, как передает издательство «Пресса» со ссылкой на руководителя местной службы спасения Рустама Девликамова, пилот 1962 года рождения даже от госпитализации отказался: у него лишь вывихнута лодыжка и разбито лицо. Учитывая падение с высоты в 50 метров, 3 февраля теперь определенно его второй день рождения.

Что касается летательного аппарата, то он, как оказалось, не зарегистрирован: пилот сам собрал этот чудо-агрегат под названием автожир, представляющий собой нечто среднее между дельтапланом и легкомоторным самолетом.

В луга за нефтебазой сасовец собственно и отправился для того, чтобы испытать свое детище. В полусотне метров от земли что-то не заладилось, и агрегат мощностью в 160 лошадиных сил спланировал, и уже после этого рухнул на землю.

Вероятно, помог опыт: этот мужчина – профессиональный летчик. Кстати, помимо Сасовского летного училища, у него еще два высших образования.

– Пилот настроен оптимистично. Думаю, что изобретать и летать он не перестанет, – говорит Рустам Девликамов.

Фото: Издательство «Пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU