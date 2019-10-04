2019-10-04T15:44:35+03:00
Происшествия

Завершено расследование крушения вертолета под Рязанью

Управлявший вертолетом соучредитель ООО «Грейн Холдинг» тогда выжил, но серьезно пострадал
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: Межгосударственный авиационный комитетФото: Межгосударственный авиационный комитет
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Межгосударственный авиационный комитет завершил расследование крушения вертолета Robinson R66 в Рязанской области, которое произошло 17 августа 2018 года неподалеку от деревни Милованово Спасского района. Тогда серьезно пострадал пилот – им оказался один из учредителей ООО «Грейн Холдинг».

На момент аварии свидетельство пилота-любителя у 42-летнего мужчины было просрочено почти на два года, а квалификационная проверка его навыков после обучения не проводилась, то есть управлять воздушным судном коммерсант не имел права. Придя в себя, он пояснил, что выполнял не входившую в полетное задание «тренировочную посадку».

- Я присмотрел живописную полянку и решил приземлиться на нее. В процессе снижения по глиссаде, на высоте около 50 м, я потерял контроль над управлением и не смог выровнять вертолет. Пытался ручкой управления выровнять его. Полагаю, что попал в «вихревое кольцо», - предположил пилот.

Эксперты в итоге подтвердили предположение и пояснили, что «вихревое кольцо» - это критический режим полета вертолета, развивающийся при быстром снижении с малой поступательной скоростью. В данном случае машина была исправна, а к проблемам привели исключительно ошибки пилотирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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