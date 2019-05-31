Налей-ка нам по полной!

После последнего значительного подорожания топлива некоторым сетям АЗС пришлось довольно туго - клиент старался сэкономить и не заправлялся на первой же попавшейся точке, а выбирал, где топливо дешевле. Чем воспользовались некоторые недобросовестные компании. Среди автомобилистов пошли разговоры, что за низкой ценой на топливо скрывается его явный недолив. Так ли это, мы и решили проверить. Для этих целей мы выбрали 8 заправок, принадлежащих разным сетям: «Спецнефтепродукт» на ул. Кудрявцева, «Импульс» на Голенчинском шоссе, «Сибирьнефть» на Куйбышевском шоссе, 44, «Полный бак» в Соколовке, «Shell» на Куйбышевском шоссе, «Газпромнефть» на Касимовском шоссе, «Змей Горыныч» на Северной Окружной и «Роснефть» в Дягилеве.

«СПЕЦНЕФТЕПРОДУКТ»: ПРОВЕРИМ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ДНЯ И НОЧИ

Помочь в нашем деле согласилась сеть АЗС «Спецнефтепродукт», где нам рассказали о всех тонкостях контрольного слива бензина. Нам продемонстрировали пломбы не только на мернике, но и те, которые ЦСМ устанавливает на самих ТРК, чтобы исключить возможность их регулировки сотрудниками АЗС и любыми иными лицами.

- На каждой заправке должен быть специальный 10-литровый опломбированный мерник, в который и производится отбор топлива, - говорит представитель этой топливной компании Андрей Алейников, - для точности берется три слива и выбирается среднее значение.

- А как оператор без оплаты может налить топливо?

- Для этого у кассира АЗС есть специальное основание в программе. И если клиент сомневается в точности, заправщик в любое время дня и ночи может сделать контрольный пролив.

- Какая допускается погрешность?

- На 10 литров допускается отклонение +/- 25 мл.

Производим проверку. Слили на трех колонках разный бензин и даже дизельные топливо. Везде оказался перелив на 40-50 мл. Получается, здесь льют топливо больше оплачиваемого.

«Спецнефтепродукт» оказался одним из самых щедрых.

«ИМПУЛЬС»: ЛИБО ЖДИТЕ, ЛИБО ПЛАТИТЕ. НО ЩЕДРО

Вооружившись мерником, любезно одолженным «Спецнефтепродуктом», мы поехали по заправкам.

Второй на нашем пути оказалась АЗС «Импульс» в Голенчине. Просим залить 10 литров в их мерник с условием, что мы его купим. Но увы, как нам пояснил оператор этой АЗС, у них мерника нет, но его может привезти управляющий, который и сделает контрольный слив. На предложение залить в наш мерник ответили полным одобрением:

- Нам скрывать нечего! Поймите нас правильно - эта АЗС-автомат, и мы не можем налить бензин без оплаты. А код к программе контрольного слива имеет только управляющий.

Заливаем. +60 мл! И это в сухую емкость (для точности мерник должен быть смочен бензином)!

- Вторая заправка, и хороший перелив, это мы так нечестных заправщиков не найдем, - сокрушается наш фотограф.

«СИБИРЬНЕФТЬ»: ПОРА В РЕМОНТ?

Следующей на нашем пути была заправка «Сибирьнефти» на Куйбышевском шоссе на выезде в область. Заплатили. Попросили мерник. Оператор сказал, что с удовольствием его предоставит, но только менеджеру, который приедет через 10 минут. И действительно, ждать пришлось недолго. Его вид излучал полную уверенность в том, что на заправке все нормально.

Первый слив показал - 100 мл!

- Не может такого быть, - заявил менеджер Дмитрий, - мы три дня назад проливали все колонки, и все было точно! Делаем второй слив - результат практически неотличим. Приносят другой мерник, с заправки напротив. Тот же самый результат.

- Надо отключать колонку, наливать через нее бензин нельзя, - сокрушается Дмитрий.

Решили попробовать на другой колонке. Там недолив оказался меньше, но все равно за пределами нормы - 50 мл.

ЧУДЕСА «ПОЛНОГО БАКА»

Затем настала очередь АЗС сети «Полный бак», что на ул. Связи в Соколовке. Кассир-оператор отнесся настороженно к нашей просьбе. Однако вызвал управляющего. Ждать пришлось недолго. Первый слив показал -50 мл. Зато после второго топливо полилось через край… Как такое могло случиться? Неотрегулированная колонка? Или оператор в первый раз просто не слил топливо до конца? Загадка. Посему оставим это явление без нашей оценки.

«SHELL»: ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ПОМОЖЕМ!

На заправке американской компании к нам отнеслись дружелюбно.

- У нас оплата только после заправки, - сказали нам на кассе.

- Но после залива в мерник.

- Нет проблем!

Принесли емкость. Как положено, сначала смочили бензином. Залили. +15 мл. Да, не такие щедрые, как «Импульс» и «Спецнефтепродукт», но главное - отклонение в пределах нормы.

- Мы работаем по западноевропейским стандартам, поэтому точность налива колонок должна быть на высоте, - заявил управляющий АЗС.

Сотрудники «Shell» без лишних слов откликнулись на просьбу клиента о контрольном замере точности налива топлива.

«ГАЗПРОМНЕФТЬ»: В ВАШ МЕРНИК - БЕЗ ПРОБЛЕМ

Сначала мы хотели проверить заправку на ул. Горького. Но там нас ждало разочарование - из-за компьютерного сбоя АЗС не работала. Пришлось ехать на другую заправку - к мясокомбинату.

Сотрудники были готовы залить в свой мерник, но только при управляющем. Который отъехал и будет минут через 40. Понятно, что такой расклад нас не устраивал. Но в наш мерник при условии покупки топлива налить согласились. Контрольный налив показал, что тут наливают чуть меньше, но в пределах разрешенного допуска: -15 мл.

ВЕЖЛИВЫЕ КОРОЛИ ИЗ «РОСНЕФТИ»

Эта сеть АЗС отличается от других тем, что на разных заправках цены на топливо могут отличаться. Мы поехали на одну из таких дешевых АЗС, что расположена в Дягилеве.

Кассир сначала пыталась отказать, но вышедшая в зал управляющая, сказала: «Если надо - сделаем.

К нашему удивлению бензин остановился аккурат посредине мерного окошка. Налили тютелька в тютельку. Прямо как в одной из реклам 90-х: точность - вежливость королей.

«ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»: НЕДОЛИВ ПОД ВИДОМ ПЕРЕЛИВА

Этого сказочного героя мы оставили напоследок. Снова стандартная процедура - оплачиваем топливо и просим залить его через мерник. Работник охотно соглашается. Выносят. Топливо льется и останавливается значительно выше окошка. Прекрасно? Отнюдь. Дело в том, что мерное окошко установлено на отметке температуры 0 градусов, а во всех предыдущих замерах, и на нашем мернике тоже, +20. Разница колоссальная. И якобы перелив превращается в откровенный недолив порядка 50 мл. На просьбу выставить шкалу по фактической температуре или перелить бензин в наш мерник получаем отказ - дескать, этого нельзя делать. Может, они правы?

- На мернике пломбируется только шкала, а окошко должны выставлять по фактической температуре окружающего воздуха, - пояснили нам специалисты Центра стандартизации и метрологии (организации, занимающейся в том числе поверкой и пломбировкой топливных мерников), - и это четко прописано в инструкции по эксплуатации прибора.

P.S.

Cвязь между ценой топлива и риском его недолива проявляется явно (см. таблицу). Чем настороженней относятся к вашей просьбе проверить точность налива да еще и пытаются создать искусственные препятствия, тем выше риск получить топлива меньше желаемого. Но, как говорится, во всяком правиле есть исключения, которые и подтверждают истинность правила.