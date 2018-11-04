На каких рязанских АЗС обманывают автомобилистов?

СЕГОДНЯ 09:30 2018-11-02T17:45:47+03:00

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После очередного скачка цен на автомобильное топливо «КП»–АЗС» решила проверить, насколько соответствует качество бензина его нынешней стоимости. Мы провели независимое исследование его состава, и результаты оказались не такими радужными, как в нашей предыдущей экспертизе.

РАЗНИЦА В ЦЕНЕ – 3 РУБЛЯ, А В КАЧЕСТВЕ?

После резкого весеннего взлета цен на топливо ситуация на рынке более–менее стабилизировалась, и автомобилисты выдохнули. Стресс от подорожания сразу на несколько рублей компенсировался небольшим последующим снижением. К тому же в ЦФО Рязанская область выгодно отличалась одними из самых низких расценок на горючее. Ближе к зиме ценники на заправках вновь стали повышаться, мы приняли очередное подорожание как вызов и провели новую независимую экспертизу топлива.

Напомним читателям, что летом редакция отвезла в лабораторию пробы АИ–92, взятые на шести рязанских заправках. Результаты показали, что в целом рязанские заправщики укладываются в нормативы и потребителя не обманывают. На этот раз мы решили проверить АИ–95, к которому предъявляют более строгие требования и отпускают по более высокой цене, нежели распространенный 92–й.

Как пояснил эксперт в отрасли нефтепереработки, октановое число влияет на устойчивую работу двигателя. Чем выше число, тем лучше, но обязательно нужно учитывать совместимость мотора и марки бензина.

За образцами мы отправились на восемь АЗС, расположенных в разных районах Рязани. В наше исследование вошли как крупные федеральные компании, так и небольшие местные реализаторы. Топливо заливали в специализированные 5–литровые канистры, на каждой из которых крупно написали порядковый номер. Процесс переливания бензина из колонки в канистру мы снимали на видео, а также сохранили чеки от каждой покупки, чтобы собрать доказательную базу.

Образцы бензина мы взяли на заправках «Газпромнефть» на улице Горького, «Спецнефтепродукт» на проезде Яблочкова, «Полный бак» на улице Спортивной, «Змей Горыныч» на улице Чкалова, «Импульс» на Голенчинском шоссе, а на Куйбышевском шоссе заправились в Shell, «Сибирьнефть» и ТНК.

Стоимость бензина марки АИ–95 на рязанских АЗС отличалась на 3 рубля. Меньше всего за литр 95–го просили «Сибирьнефть» (42,90 рубля) и «Змей Горыныч» (43 рубля). Самым дорогим стал бензин от «Газпромнефти» (45,99 рубля) и «Импульса» (45,49 рубля). Стоит отметить, что закупку мы проводили на минувшей неделе, и с тех пор цены выросли.

В независимую лабораторию мы доставили 8 пронумерованных канистр, так что ее сотрудники понятия не имели, чей бензин налит в тару. Спустя несколько дней нам передали результаты исследований.

Процесс переливания топлива из колонки в канистру мы снимали на фото и видео.

92–Й ПО ЦЕНЕ 95–ГО

В лаборатории мы попросили проверить образцы на соответствие октановому числу и наличие примесей, а также узнать количество серы.

Как пояснил нам специалист, сера влияет только на экологию и практически не отражается на работе и состоянии мотора. Октановое число, по признанию эксперта, влияет на работу двигателя – «чем оно выше, тем надежнее работает двигатель и снижается риск возникновения детонации».

Как показала экспертиза, не все образцы уложились в установленные ГОСТом нормативы. Самое высокое октановое число оказалось у АИ–95, закупленного на АЗС «Газпромнефть». Наиболее экологичным стало топливо с наименьшим содержанием серы в образцах топлива из заправок ТНК и «Полный Бак» (по 5,5 мг/кг). На грани допустимого оказалось содержание серы в образце топлива от АЗС «Сибирьнефть» (10 мг/кг).

Нарушителем стал «Змей Горыныч», где топливо с истинным октановым числом 92,5 продавали под видом АИ–95!

– Октановое число – это теплоустойчивость топлива к воспламенению при сжатии. Даже разница в 3 пункта между 92–м и 95–м критична для работы двигателя. Раньше на карбюраторных авто можно было поменять настройки, и для этого изменяли величину камеры сгорания. Сейчас машины инжекторные, и электроника настроена на определенный бензин – АИ–95 или АИ–92. Мало автомобильных марок, которые предлагают водителю выбор, каким бензином заправлять и переключать режимы вручную. Если двигатель рассчитан на бензин не ниже 95–го, а машину заправить АИ–92, то мотор будет работать неправильно, повысится расход топлива, снизится динамика и сократится ресурс двигателя. Например, если с АИ–95 ресурс двигателя составит, например, 200 тысяч км, то с АИ–92 – только 180 тысяч км, – пояснил руководитель автосервиса Gold Service Игорь Чернышов.

Будьте осторожны, уважаемые автомобилисты!

P.S. Редакция направила обращение в Росстандарт с просьбой разобраться с нарушителями. О полученных ответах мы сообщим нашим читателям.

РЕЙТИНГ ПО ОКТАНОВОМУ ЧИСЛУ

1. «Газпромнефть» – 95,8

2. «Сибирьнефть» – 95,4

3. Shell – 95,3

4. «Импульс» и ТНК – 95,1

5. «Спецнефтепродукт» и «Полный Бак» – 95

* «Змей Горыныч» не вошел в рейтинг, так как октановое число их бензина оказалось ниже допустимого значения.

РЕЙТИНГ ПО СОДЕРЖАНИЮ СЕРЫ (ЧЕМ МЕНЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ ДЛЯ ЭКОЛОГИИ ТОПЛИВО)

1. ТНК и «Полный Бак» – 5,5 мг/кг

2. «Импульс» – 5,7 мг/кг

3. «Спецнефтепродукт» – 5,9 мг/кг

4. Shell – 6,1 мг/кг

5. «Газпромнефть» – 7,5 мг/кг

6. «Змей Горыныч» – 9,4 мг/кг

7. «Сибирьнефть» – 10 мг/кг