12 июня в День России в Рязани изменят маршруты движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Напомним, на этот раз торжества пройдут на двух площадках. На Московском шоссе откроют новый светомузыкальный фонтан с «водным экраном», на который можно проецировать фильмы. Здесь же выступит группа «Иванушки интернешнл». А на площади Ленина в этот день пройдет городской фестиваль музыки и спорта.

Потому с 8.00 до 20.00 городской пассажирский транспорт будет курсировать по измененной схеме.

Троллейбусы:

- №1 следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по ул. Маяковского до остановки «пл. Мичурина» и обратно;

- №3 следует от конечной «Городская больница №11» до остановки «Центральный парк культуры и отдыха» по Новой ул., пл. Мичурина, ул. Маяковского;

- №5 (наружный): конечная станция ул. Строителей, улицы Островского, Стройкова, Гагарина, Спортивная, Есенина до Театральной площади на разворот, далее по улицам Есенина, Маяковского, пл. Мичурина на Первомайскому проспекту, затем по маршруту до конечной «ул. Строителей»;

- №5 (внутренний): конечная «ул. Строителей», ул. Чкалова, Вокзальная, пл. Победы, Первомайский проспект, ул. Дзержинского, затем по маршруту до конечной «ул. Строителей»;

- №6 закрывается на время проведения мероприятий;

- №8 от конечной «Комбайновый Завод» до остановки «Дом художника» пройдет по своему маршруту, далее по улицам Маяковского, Есенина, Циолковского, Новой, затем по своему маршруту;

- №10 от конечной «ул. Крупской» до остановки «Дом художника» следует по своему маршруту, далее по ул. Маяковского, ул. Есенина до Театральной пл. и обратно.

Муниципальные автобусы:

- №№1, 7, 11, 13, 17, 18, 21 и 23 следуют со стороны пл. Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлениях) по Сенной ул., Семинарской ул., ул. Ленина, далее по своим маршрутам.

Коммерческий транспорт:

- №№31, 41, 47, 49, 53, 65, 66, 68, 73, 75, 88, 98 и 99 следуют со стороны пл. Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее по Сенной ул., Семинарской ул., далее по своим маршрутам;

- №41 со стороны Соборной пл. пойдет по Семинарской ул., Сенной ул., далее по своему маршруту;

- №№31, 47, 49, 53, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 87, 88, 91, 98 и 99 со стороны Театральной пл. следуют по Семинарской ул., Сенной ул., далее по своим маршрутам.

Напомним, что 11 и 12 июня запрещена парковка на ряде участков в центре города и в Московском районе, а непосредственно в День России там же перекроют движение.