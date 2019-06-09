2019-06-09T09:47:03+03:00
Общество

Рязанцев в День России будут развлекать «Иванушки интернешнл»

Когда-то супер-популярная группа выступит на открытии светомузыкального фонтана на Московском шоссе
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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В четверг, 12 юня, в Рязани на праздновании Дня России собираются открыть новый светомузыкальный фонтан на Московском шоссе. В зеленой зоне перед бывшим кинотеатром «Москва» (будущим городским ЗАГСом), которую после благоустройства в 2005 году называют Бульваром Победы, в 20:00 должен открыться новый фонтан.

На открытии выступит когда-то супер-популярная российская группа «Иванушки интернешнл»,которая в прошлом году выпустила новый клип «Только для рыжих», а в следующем году готовится отпраздновать свое 25-летие. Праздник с концертом продлится 2 часа, во время него запланирован показ лазерного шоу, а закончится вечер на Московском шоссе фейерверком.

Как уже сообщали ранее городские власти, новый фонтан будет бить на высоту 16 метров 161 струей и создавать «водный экран», на который можно проецировать фильмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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