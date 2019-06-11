2019-06-11T15:04:38+03:00
Авто

12 июня в центре и в Московском районе Рязани перекроют движение

Кроме этого, запретят стоянку личного транспорта
Мария БЛИНОВА
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Во вторник и среду, 11 и 12 июня, в центре Рязани будут закрывать движение и запретят стоянку личных авто. Ограничения вызваны празднованием Дня России, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, уже 11 числа, стоянка транспорта запрещена на пересечении улиц Горького и Краснорядской – ставить машины нельзя до окончания демонтажа геокупола.

С 21.00 вторника до 20.00 среды личный транспорт запрещено оставлять на улице Горького (между перекрестками с Право-Лыбедской и Маяковского), улице Кольцова, на Соборной улице (от перекрестка с улицей Ленина до площади Ленина).

Непосредственно в день праздника 8.00 до 23.00 парковаться нельзя на проезжей части вдоль дома 47 от Московского шоссе до Коломенской улицы и дублера Московского шоссе до дома №47.

12 июня движение транспорта перекроют:

– с 8.00 до 20.00 по площади Ленина, на улице Горького (от пересечения с Право-Лыбедской до перекрестка с Соборной), на Краснорядской (между перекрестками с улицами Горького и Маяковского), на улице Кольцова, на Соборной улице (между перекрестками с улицей Ленина и площадью Ленина;

– с 20.00 до 23.00 по проезжей части вдоль дома №47 от Московского шоссе до Коломенской улицы и по дублеру Московского шоссе до дома №47.

В Московском районе, напомним, в День России откроют новый светомузыкальный фонтан - с «водным экраном», на который можно проецировать фильмы. Здесь же выступит группа «Иванушки интернешнл».

ИСТОЧНИК KP.RU

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