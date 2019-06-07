День России в Рязани: рэпер Luxor, Дед Мороз, «Крылатая пехота» и «Батутный фристайл»

СЕГОДНЯ 13:00 2019-06-07T13:00:19+03:00

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12 июня в День России на площади Ленина в Рязани пройдет городской фестиваль музыки и спорта. Об этом журналистам рассказали во время брифинга в администрации областного центра. Праздник, организованный при поддержке РНПК, стартует с 14 часов.

Начнется праздничная программа с выступления «тысячного» сводного хора. Затем начнется блок Рязань - столица ВДВ, в рамках которого выступит ансамбль «Крылатая пехота», и пройдут показательные выступления десантников. Сразу за военными на сцену поднимутся Дед Мороз и Снегурочка. Сказочные персонажи откроют блок, посвященный Рязани - новогодней столице 2020 года. Волонтеры в праздничных костюмах предложат зрителям исполнить массовый танец-зарядку.

После выступления артистов студии Арс-Нова и концерта сводного духового оркестра начнется спортивный блок. Зрители увидят спортивные шоу «Велосипедный фристайл», «Батутный фристайл» и многое другое.

С 18 часов на главной сцене подведут итоги акции «Добровольцы за чистый город». А с 19 до 20 часов пройдут выступления кавер-группы BleckJeck и топового рэпера родом из Бурятии Luxor.

Помимо этого, на время праздника на площади Ленина установят большую сцену и два огромных светодиодных экрана, организуют торговые ряды и спортивные площадки. На улице Соборной установят купол «Новогодняя столица» и машины проекта «Служба по контракту».

ИСТОЧНИК KP.RU