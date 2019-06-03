Работа в подвешенном состоянии: почему Сергей Карабасов не смог убедить рязанцев в своей эффективности?

На минувшей неделе в Рязани состоялось знаковое заседание городской Думы, на котором депутаты приняли отставку градоначальника Сергея Карабасова. Он руководил местной администрацией с сентября 2017 года и все это время – в статусе заместителя главы и исполняющего его обязанности.

Ничей градоначальник

Пожалуй, так долго областной центр не оставался фактически обезглавленным еще никогда. Сменился состав народных избранников вместе с главой муниципального образования, снимались и назначались руководители структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений, а конкурс на полноценного сити-менеджера так и не провели. Многие это связывают с тем, что Карабасов так и не заслужил необходимого авторитета, хотя успел побывать и главой районной администрации, и министром.

- По своему опыту могу судить, что большинство тех, кто долго пребывает в статусе и.о., в этом же статусе и уходят. Я думаю, если бы его кандидатура устраивала основные политические силы, то конкурс под него был давно объявлен. Он был привлечен из Москвы во времена Ковалева, но в итоге не попал в команду губернатора Николая Любимова и не стал своим среди рязанских коллег, - считает председатель регионального Клуба политологов Юрий Мостяев.

Новость о запуске конкурсной процедуры пришла одновременно с новостью об уходе Карабасова. Завершиться она должна 6 сентября 2019 года. Всенародные выборы главы в Рязани отменили в 2004 году, отдав специально формируемой комиссии право оценивать кандидатов, а гордуме – их утверждать. Другой вопрос, влияют ли местные депутаты на окончательное решение в реальности.

Выбор под выборы?

Взять пример предыдущего главы администрации Олега Булекова. На эту работу единоросс пришел из правительства области, где был аж первым заместителем председателя, то есть пошел на понижение. Интриги во время того конкурса не было и в помине, вряд ли стоит ее ждать и теперь.

Сергей Карабасов - тоже ставленник. Как нам стало известно из собственных источников, вместе с ним правительство области в 2017 году рассматривало на место и.о. главы администрации Владислава Фролова, тогда главу муниципального образования, и еще одного народного избранника Александра Чайку. Фролов не показал должной эффективности при принятии самостоятельных решений, а Чайка не убедил имиджем. Карабасов же показался первым лицам региона более умным и опытным как управленец.

Уже известно, что в составе конкурсной комиссии от гордумы новых кандидатов будут оценивать Юлия Рокотянская, Сергей Еремин, Татьяна Климова (все – «Единая Россия»), Эвелина Волкова (КПРФ) и Дмитрий Панкин (ЛДПР). Еще пять человек будут представлять правительство, а значит, от их мнения будет зависеть итоговое решение.

- При отборе кандидата, скорее всего, будет учитываться тот факт, что через год у нас состоятся выборы в облдуму. Многое зависит от того, на каком фоне они пройдут. Учитывая, что город всегда более оппозиционный, нежели область, новый человек должен будет в ограниченный срок решить ключевые проблемы и улучшить имидж действующей власти, - отметил Юрий Мостяев.

До окончания конкурсной процедуры исполнять обязанности главы администрации будет Елена Сорокина, которая является одним из заместителей и курирует социальный блок. Причем заменять теперь уже бывшего начальника она начала до официальной смены руководства. Накануне Сорокина представляла администрацию на совещании по поводу нашумевшего водоема «Дикая утка», хотя в качестве заместителя курирует социальный блок.

Эффект приставки «и.о.»

Кстати, история с «Дикой уткой» - озером, которое оказалось на частной земле, не существует по документам и может исчезнуть вовсе, должна стать одной из строчек в резюме Сергея Карабасова, как бы она ни закончилась. Пусть вопросом, дошедшим до Владимира Путина и попавшим под пристальное внимание губернатора, занимаются на областном уровне, экс-градоначальник свою позицию так и не проявил, а ведь в кабинете министров он отвечал именно за природопользование.

Во время свежего скандала с детским городком, «исчезнувшим» из Лесопарка, Сергей Юрьевич тоже не появился перед публикой, если не считать интервью для одной съемочной группы. Оказалось, что администрация, никого не оповестив, изменила проект благоустройства, за который голосовали горожане, и якобы перенесла игровое оборудование в другое место. Активисты Общероссийского народного фронта утверждают, что оно даже не было смонтировано на своем «законном» месте, хотя работы подрядчику оплатили полностью. Высказать свою версию чиновники удосужились лишь тогда, когда разобраться во всем поручил президент (впоследствии выяснилось, что СК все-таки возбудил дело о мошенничестве - Ред.).

Сергей Карабасов объяснил «пропажу» детского городка одной съемочной группе, а затем ретировался до прихода остальных журналистов и депутатов.Фото: Владимир ФРОЛОВ

Информационную закрытость и нежелание взаимодействовать с общественностью администрации Карабасова отмечают активисты, журналисты, политологи и депутаты городской Думы.

- У руководства администрации, на мой взгляд, не было мотивации работать с полной самоотдачей, потому что и.о. и заместитель и.о. - это не очень долгосрочная должность, а долгосрочность – залог последовательных, стратегически продуманных действий. У нас мэры, как бы они ни назывались, менялись достаточно часто, поэтому всегда была возможность свалить на предшественника, сказать, что та или иная проблема началась не с меня. Есть немало примеров, в том числе история с банкротством «Автоколонны 1310», - говорит председатель комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской городской Думы Андрей Семенюк. – С моей точки зрения деятельность муниципальных предприятий в целом сейчас выглядит весьма запущенной: они ничего не зарабатывают, и это всех почему-то устраивает.

«Твердая четверка»

Ситуация автоколонны стала самой обсуждаемой хозяйственной проблемой областного центра. Комментируя ее, и.о. главы администрации настаивал, что при нем убытки предприятия сократились, а долги – уменьшились. Транспортные предприятия, по словам Карабасова, объединят в одно, и первый шаг уже сделан – лизинговые автобусы банкрота переданы троллейбусному управлению.

- Администрация работает в рамках утвержденного бюджета, а на 2019 год, я считаю, мы приняли «пустой» бюджет, где денег толком ни на что нет. Сергей Юрьевич во многом стал фигурой на заклание, хотя делал многое, что от него зависело, поэтому его работу оценю на твердую четверку, - высказал свое мнение заместитель председателя Рязанской городской Думы Дмитрий Панкин. - Он не смог до конца раскрыть себя, потому что был скован статусом и.о. и спекуляциями вокруг собственной фигуры по поводу задержаний и непрекращающихся обысков. Хочу восстановить справедливость: никто не считается виновным, пока обратное не доказано в суде.

Тем не менее независимо от текущего статуса экс-градоначальника в вышедшем на федеральный уровень деле рязанского МП «Детское питание», оно будет ассоциироваться именно с периодом работы Карабасова, что не добавляет очков в его пользу и, возможно, стало одной из причин отставки.

В заслугу Сергею Юрьевичу при этом многие ставят внимание к массовому спорту, особенно баскетболу. Он организовывал в Рязани фестиваль «Железка Streetball Challenge» и стал главным инициатором создания центра уличного спорта «Под мостом». Внешний облик города, по мнению многих, тоже менялся к лучшему – у зданий появлялась подсветка, над улицей Почтовой зажглось «Звездное небо», воплотились в жизнь проекты благоустройства Лесопарка и Лыбедского бульвара со стороны цирка.

Вместо послесловия

Недавно команда губернатора Николая Любимова отобрала в свой кадровый резерв 30 человек, после чего глава региона заявил о грядущих изменениях в исполнительной власти. Версий, кто может заменить Карабасова, множество, но ни одна из них пока не подкреплена конкретными фактами. Наши собеседники выразили надежду, что к власти придет крепкий хозяйственник, который сможет расставить правильные приоритеты и будет равноудален от разных политических сил и бизнес-лобби.

В заключение не можем не отметить, что Карабасов ушел по-английски – обошелся без прощальной речи и даже не присутствовал на заседании, где принимали его отставку, что наводит на мысль о неких форс-мажорных обстоятельствах. На звонки и сообщения «Комсомолки» Сергей Юрьевич, к сожалению, тоже не ответил.

СПРАВКА «КП»

Кто будет у руля администрации до конкурса?

Елена Сорокина родилась 16 января 1970 года в Рязани. Окончила пединститут по специальности - учитель русского языка и литературы. В 2007 году получила степень кандидата педагогических наук.

С 1992 по 2007 год работала в школе-лицее №52, до 2013 года - в управлении образования и молодежной политики администрации. В 2013-2017 годах была замминистра молодежной политики, физкультуры и спорта.

С сентября 2017-го – замначальника управления образования и молодежной политики, и.о. замглавы администрации города Рязани.