Власти Рязани намерены банкротством «оздоровить» «Автоколонну 1310»

СЕГОДНЯ 16:23 2018-11-07T16:28:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рязани состоялся круглый стол ОНФ, посвященный проблемам общественного транспорта. Посетили мероприятие и.о. главы администрации Сергей Карабасов и заместитель главы администрации Владимир Луканцов.

- Год назад было принято решение о повышении стоимости проезда. И вот сейчас мы узнаем, что «Автоколонна 1310» подала на банкротство. Как это понимать? – спросили у чиновников.

Карабасов, со слов общественников, ответил, что финансовые проблемы муниципального предприятия начались 4 года назад (что послужило причиной, не уточняется), а за 2017-й долги перевозчика уменьшились на 150 миллионов рублей.

- С помощью этой процедуры (банкротства – Ред.), городские власти намерены добиваться финансового оздоровления автоколонны. Все более-менее ценные активы (земли, капитальные строения и прочее), по словам чиновника, ранее были выведены из управления предприятия, - пишет onf.ru.

Эксперт ОНФ Владимир Моторжин, в свою очередь, сослался на закон «О банкротстве» и заявил о риске для активов, которые находятся в хозяйственном ведении МУПа и отчужденных после 2015 года. Поэтому активисты обратятся к областным властям, что те тоже взяли ситуацию на контроль.