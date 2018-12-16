Новый год – это череда торжеств, шумных вечеринок и безудержного веселья. Самый волшебный праздник уже близко, а значит, пришло время подумать о том, в чем его встретить, какими изысканными блюдами порадовать близких и как провести новогодние каникулы. И если на первые два вопроса ответы мы обычно находим легко, с третьим нередко приходится помучиться. Чтобы облегчить рязанцам эту задачу, «Комсомолка» публикует программу праздничных мероприятий.

Подготовка к Новому году в Рязани идет полным ходом: на центральных улицах зажигаются растяжки и световые консоли, на улице Почтовой каждый вечер вспыхивает «звездное небо», на деревьях включаются «тающие сосульки» и гирлянды. Рабочие тем временем заканчивают установку елок, а подготовка к празднику Лесопарка перешла в финальную стадию.

Новогодние мероприятия начались 15 декабря – в этот день прошел Парад Дедов Морозов, среди которых были и курсанты Рязанского десантного училища.

После того как будет дан официальный старт новогодним гуляниям, театры, библиотеки, музеи и школы искусств продемонстрируют жителям свои представления. Помимо этого, для детей организуют несколько елок. Так, 21 и 26 декабря во Дворце молодежи состоятся «Елки дружбы». 26 декабря во Дворце детского творчества пройдут елки для одаренных ребят и для детей, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации.

Новый год на обновленной площади

Главную елку, как и большинство городских мероприятий уходящего года, перенесли на реконструированную площадь Ленина. Здесь пройдет и главное новогоднее гуляние. Начнется оно 31 декабря в 23:55 с поздравления Президента РФ Владимира Путина, а после боя курантов на сцену поднимутся рязанские артисты. Жителей и гостей города поздравят Дед Мороз, Снегурочка и, конечно, рязанские власти.

– Будут ли звезды? Да, будут звезды. Наши, рязанские! Один из них – Семен Басалаев, ученик одной из миланских вокальных школ, – пояснила начальник отдела организации досуга городского управления культуры Валентина Макарова.

Помимо концертной программы для горожан приготовили массу сюрпризов, конкурсов и красочное лазерное шоу, а в 2:00 небо озарится фейерверком, а в 2:15 начнется дискотека.

Народные гуляния организуют и в других районах города. На улице Новоселов, 13 (КДЦ «Октябрь») «Карнавальная ночь» начнется в 0:40, а возле дома №5 на улице Октябрьской (ДК «Приокский») – в 1:00. Залпы салюта отправятся в небо и здесь. Дольше всех в новогоднюю ночь будут гулять жители поселка Строитель – шоу-программа у КДЦ «Вдохновение» начнется в 0:30, а закончится в 3:00. Народное празднество пройдет и в Солотче, но уже 2 января в 17:00.

Празднуем на свежем воздухе

Основные массовые мероприятия запланированы в Лесопарке. В четверг, 20 декабря, в 16:00 свои двери распахнет «Новогодняя деревня». Проработает она до воскресенья, а с 29 числа оживет вновь и будет радовать горожан вплоть до 14 января, когда и завершатся все народные гуляния.

Сами домики после новогодних праздников демонтированы не будут, их решено оставить в Лесопарке

Ежедневно посетителей будут развлекать рязанские артисты. Для гостей приготовили несколько интерактивных площадок. Здесь пройдут акция «Подари праздник детям», фестиваль зимних видов спорта, «Рождественская хоккейная лига», презентация «Рязанского валенка» и танцевальный марафон «Делай, как я».

– Там можно будет найти развлечения на любой вкус: покататься на катке, на двух больших горках, поучаствовать в мастер-классах и еще много всего интересного, – рассказала начальник управления культуры администрации Рязани Евгения Власова.

До конца каникул в «Новогодней деревне» будут работать фотозоны, ярмарки, выставки детских рисунков и даже оленья ферма! Желающие смогут отправить письма Деду Морозу и Снегурочке – для сбора почты выделен отдельный домик.

7 января в «Новогодней деревне» запланировано празднование Рождества, а 13-го – Старого Нового года. Кстати, на улице Почтовой в этот день пройдет гастрономический фестиваль «Рязанский пирожок» – начало в полдень.

Организаторы не обошли вниманием и спортсменов. Помимо мероприятий в Лесопарке, 29 декабря в Мемориальном парке в 16:00 состоится «Вечерняя новогодняя гонка».

Кстати, с 21 декабря из разных районов Рязани в Лесопарк будут ходить бесплатные автобусы.

В общем, не сидите дома все выходные напролет! Внесите разнообразие в свой досуг: играйте в снежки, лепите снеговиков, запускайте фейерверки, катайтесь с горок, на катках, да просто дурачьтесь в снегу и фотографируйтесь. И, конечно, не забудьте посетить праздничные мероприятия! Физическая активность и свежий воздух не только подарят положительные эмоции и сделают вас бодрее, но и помогут эффективно «растрясти» съеденное за новогодним столом.

ПРОГРАММА:

17-19 и 21 декабря – 15:00 – Игра «Найди Деда Мороза» (районы города)

20 декабря – 16:00 – Праздник «Лучший праздник – Новый год!», Открытие «Новогодней деревни» (Лесопарк)

21 и 26 декабря – 15:00 – Новогоднее представление для детей «Елка дружбы» (Дворец молодежи)

21-23, 29-31 декабря, 1-14 января – с 15:00 до 20:00 – Работа новогодней деревни (Лесопарк)

22 декабря – 12:00 – Концерт «Юные виртуозы Рязани» (Детская музыкальная школа №1 им. Аглинцевой)

24 декабря – 14:00 – Новогоднее представление для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Дворец молодежи)

26 декабря – 12:00, 15:00 – Елка главы администрации (Дворец детского творчества)

29 декабря – 16:00 – Открытые соревнования по лыжным гонкам «Вечерняя новогодняя гонка» (Мемориальный парк)

31 декабря – 23:55 – Новогодняя шоу-программа до 2:30 (Площадь Ленина)

1 января – 00.30 Новогодний праздник («КДЦ «Вдохновение» п. Строитель);

1 января – 0:40 – Новогодний праздник «Карнавальная ночь» (КДЦ «Октябрь»)

1 января – 1:45 – Праздник «Встречаем Новый год вместе!» («ДК «Приокский»)

2 января – 17:00 – Праздник «Новогодние забавы» (Солотча, площадь Монастырская)

3 января – «В книжном царстве, новогоднем государстве» (РОУНБ имени Горького)

4 января – праздник «Звуки и краски Нового года» (Художественный музей)

5 января – театрализованный проект «Усадьба в свете Рождества» (музей-заповедник С.А. Есенина)

5 января – 15:00 – Новогодний фестиваль зимних видов спорта (Лесопарк)

6 января – интерактивная выставка «Русская зима» (Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник)

7 января – «Рождественские посиделки» (Областной научно-методический центр народного творчеств)

7 января – 12:00 – Развлекательная программа «Путешествие в Рождество» (Лесопарк)

8 января – 15:00 – Танцевальный марафон «Делай как я» (Лесопарк)

12 января – 12:00 – Фестиваль «Рождественская радость» (Муниципальный культурный центр)

12 января – 12:00 – Фестиваль «Рязанский валенок» (Лесопарк)

13 января – 12:00 – Праздничная программа «Старый Новый год», Гастрономический фестиваль «Рязанский пирожок» (улица Почтовая)

14 января – 15:00 – «Рождественская хоккейная лига» (Лесопарк).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С 15 декабря по 14 января в городе пройдет более 100 новогодних мероприятий. На улицах и площадях установлена 31 искусственная ель, будут работать 38 катков и хоккейных коробок, четыре лыжных трассы.