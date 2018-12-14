2018-12-14T13:08:53+03:00
Общество

«Рязанский валенок» впервые пройдет в пределах города

Участники будут соревноваться в метании обуви и дефилировать в красочном параде
Ольга ПОШЕВЕЛЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

12 января в полдень в Лесопарке начнется презентация межрегионального молодежного фестиваля «Рязанский валенок». Она будет представлять собой мини-версию основного мероприятия, которое пройдет в середине февраля 2019 года. Идея в том, чтобы все желающие смогли погрузиться в задорную атмосферу «Рязанского валенка», ведь трехдневный фестиваль обычно проходит за городом, и не все могут принять в нем участие.

Как и на основном фестивале, в соревнованиях будут участвовать 16 дружин. Они во главе с воеводами и командирами поборются в спортивных состязаниях.

Помимо спортивной составляющей, специально для зрителей проведут два конкурса: «слетающие валенки» и «дефиле в валенках».

Первое соревнование представляет собой двоеборье: участникам предстоит метнуть свой обувной снаряд как можно дальше сначала рукой, а потом с ноги. Что касается дефиле, оно пройдет в виде парада. Валенки должны быть не просто декоративные, но и функциональные. Оценивать национальную русскую обувь будет специальное жюри – Боярская дума. Они будут смотреть не только на внешний вид, но и на полезные характеристики изделия.

Заявиться на оба конкурса могут все желающие, но количество участников ограничено – всего 16 человек. Свои данные можно оставить по телефону 8 (910) 645-44-48 с 11 до 18.

Сам фестиваль «Рязанский валенок» пройдет в регионе с 15 по 17 февраля в 19-й раз на базе отдыха «Мещера».

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанская прокуратура просит возбудить уголовные дела по нарушениям при реконструкции площади Ленина
ХК «Рязань» в овертайме вырвал победу у тюменского «Рубина»
В Рязани три дня будут отключать электричество
Рязанский эксперт: Создание зоополиции нужно для отвлечения внимания от реальных проблем
Около площади Ленина в Рязани на неделю перекроют движение
Рязанцу участнику смертельного ДТП, чью кровь подменили в больнице, предъявлено обвинение
И снова кружевные деревья: рязанские синоптики обещают туман и мороз
Экс-директора рязанской УК и трех его пособников обвинили в хищении более 17 миллионов рублей
Лучших студентов Рязанского радиоуниверситета наградят специальным знаком
По платежам за коммуналку рязанцы вновь проявили поразительную дисциплинированность
В Рязани по горячим следам раскрыли двойное убийство на улице Новоселов