«Рязанский валенок» впервые пройдет в пределах города

СЕГОДНЯ 13:08 2018-12-14T13:08:53+03:00

Участники будут соревноваться в метании обуви и дефилировать в красочном параде

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12 января в полдень в Лесопарке начнется презентация межрегионального молодежного фестиваля «Рязанский валенок». Она будет представлять собой мини-версию основного мероприятия, которое пройдет в середине февраля 2019 года. Идея в том, чтобы все желающие смогли погрузиться в задорную атмосферу «Рязанского валенка», ведь трехдневный фестиваль обычно проходит за городом, и не все могут принять в нем участие.

Как и на основном фестивале, в соревнованиях будут участвовать 16 дружин. Они во главе с воеводами и командирами поборются в спортивных состязаниях.

Помимо спортивной составляющей, специально для зрителей проведут два конкурса: «слетающие валенки» и «дефиле в валенках».

Первое соревнование представляет собой двоеборье: участникам предстоит метнуть свой обувной снаряд как можно дальше сначала рукой, а потом с ноги. Что касается дефиле, оно пройдет в виде парада. Валенки должны быть не просто декоративные, но и функциональные. Оценивать национальную русскую обувь будет специальное жюри – Боярская дума. Они будут смотреть не только на внешний вид, но и на полезные характеристики изделия.

Заявиться на оба конкурса могут все желающие, но количество участников ограничено – всего 16 человек. Свои данные можно оставить по телефону 8 (910) 645-44-48 с 11 до 18.

Сам фестиваль «Рязанский валенок» пройдет в регионе с 15 по 17 февраля в 19-й раз на базе отдыха «Мещера».