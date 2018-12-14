14 Дек. 09:56 2018-12-14T16:40:46+03:00

Для жителей и гостей города готовят, в том числе, и рождественские развлечения

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Рязанские музеи, библиотеки и другие учреждения культуры вовсю готовятся к новогодним праздникам. Для горожан разработана масса развлекательных программ, в том числе – к Рождеству. А областное министерство культуры и туризма уже опубликовало гид «В вихре праздника»: в буклете список основных рождественских мероприятий, которые пройдут с 3 по 7 января 2019 года.

3 января в библиотеке имени Горького представят программу «В книжном царстве, новогоднем государстве». Для гостей подготовят песочное шоу, мастер-классы, экскурсию «Новогодняя шкатулка», детский лекторий, фотоателье, новогоднюю продленку и многое другое.

4 января художественный музей им. И.П. Пожалостина приглашает на «Звуки и краски Нового года». Здесь традиционно проведут тематические экскурсии, музыкальную гостиную, мастер-класс «Ретро-игрушка». Маленьких посетителей ждут стихи и загадки у новогодней елки и показ новогодних мультфильмов.

5 января гостей Государственного музея-заповедника С.А. Есенина ждет театрализованная программа «Усадьба в свете Рождества» в доме Л.И. Кашиной.

6 января Рязанский кремль приглашает на интерактивную выставку «Русская зима».

7-го же числа областная филармония ждет гостей на рождественский марафон «Пришли святки, веселись ребятки» и на концерт детской студии Рязанского хора.

В областном научно-методическом центре народного творчества в этот день пройдут «Рождественские посиделки» – рязанцев приглашают на танцы, задорные народные игры и молодецкие забавы, «волшебные» хороводы.