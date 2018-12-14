2018-12-14T10:29:04+03:00
Звезды

В новогодние каникулы рязанские музеи устроят бесплатные праздники

Для жителей и гостей города готовят, в том числе, и рождественские развлечения
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Рязанские музеи, библиотеки и другие учреждения культуры вовсю готовятся к новогодним праздникам. Для горожан разработана масса развлекательных программ, в том числе – к Рождеству. А областное министерство культуры и туризма уже опубликовало гид «В вихре праздника»: в буклете список основных рождественских мероприятий, которые пройдут с 3 по 7 января 2019 года.

3 января в библиотеке имени Горького представят программу «В книжном царстве, новогоднем государстве». Для гостей подготовят песочное шоу, мастер-классы, экскурсию «Новогодняя шкатулка», детский лекторий, фотоателье, новогоднюю продленку и многое другое.

4 января художественный музей им. И.П. Пожалостина приглашает на «Звуки и краски Нового года». Здесь традиционно проведут тематические экскурсии, музыкальную гостиную, мастер-класс «Ретро-игрушка». Маленьких посетителей ждут стихи и загадки у новогодней елки и показ новогодних мультфильмов.

5 января гостей Государственного музея-заповедника С.А. Есенина ждет театрализованная программа «Усадьба в свете Рождества» в доме Л.И. Кашиной.

6 января Рязанский кремль приглашает на интерактивную выставку «Русская зима».

7-го же числа областная филармония ждет гостей на рождественский марафон «Пришли святки, веселись ребятки» и на концерт детской студии Рязанского хора.

В областном научно-методическом центре народного творчества в этот день пройдут «Рождественские посиделки» – рязанцев приглашают на танцы, задорные народные игры и молодецкие забавы, «волшебные» хороводы.

Все эти праздники проводятся бесплатно.

.

.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанка на Daewoo Matiz устроила массовое ДТП под Солотчей
Рязанцам могут уменьшить долг за тепло и горячую воду
«Дал сдачи»: в Рязанской области оглашен приговор за убийство 11 ударами ножа
Цифровые приставки для ТВ рязанцы будут получать как социальную помощь
В четырех местах Рязани ограничивают стоянку транспорта
ХВС и водоотведение в Рязани подорожает дважды за 2019 год
Заместитель начальника одной из рязанских колоний подозревается во взяточничестве
В Рязани у подъезда 12-этажного дома обнаружен труп мужчины
Под Рязанью загорелся вагон грузового состава - видео
Установлены границы благоустройства возле рязанских индивидуальных домов
Рязанская гордума приняла в свои ряды нового депутата
Горькое похмелье: рязанка украла после застолья 50 тысяч у подруги
Банк Авангард предложил своим клиентам удобный способ оплаты налогов
Рязанцам предрекли смену погоды на ясную и морозную
Банк УРАЛСИБ занял 2 место за лучшую аналитику по рынку облигаций в рамках премии CbondsAwards – 2018
До конца января оборудование в больнице №8 Рязани будет отремонтировано