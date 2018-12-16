Парад Дедов Морозов завершился зажжением огней главной елки Рязани (фото)

СЕГОДНЯ 12:34 2018-12-16T12:39:43+03:00

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15 декабря в Рязани прошел пятый парад Дедов Морозов и Снегурочек, в котором приняли участие около 600 человек, в том числе – курсанты десантного училища, сообщает пресс-служба горадминистрации. Помимо них костюмы сказочных персонажей примерили работники культуры, предприятий города, студенты рязанских вузов и ссузов.

Фото: Пресс-служба администрации Рязани

Главные Дед Мороз и Снегурочка передвигались в лимузине, следом за ними шествовала вся колонна – вместе с духовым оркестром и ансамблем барабанщиков она прошла по Первомайскому проспекту к площади Ленина. Здесь дедушки зажгли огни на главной елке облцентра.

Фото: Пресс-служба администрации Рязани

Фото: Пресс-служба администрации Рязани

После этого на площади развернулся праздник с концертом, танцами и хороводами. В общей сложности к старту новогодних праздников Рязани присоединились тысячи горожан.

Полная программа мероприятий – вплоть до 14 января – здесь.