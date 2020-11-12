В Рязани горит торговый центр «М5 Молл»: площадь пожара – сотни квадратных метров

Фото: Марина ЧУПЕЙКИНА

12 ноября в Рязани загорелся торговый центр «М5 Молл». Предположительно, возгорание произошло в батутном клубе COSMICA: именно оттуда, по словам очевидцев, повалил черный дым, и началась эвакуация. Причины возгорания пока неизвестны.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного ГУ МЧС, вызов о задымлении в здании поступил в 17:11. По состоянию на 17:40 площадь пожара составила 400 квадратных метров. На месте к этому моменту работало уже 14 поржарных расчетов.

- Пожару присвоен ранг №3. На месте работает 19 единиц техники и 58 человек личного состава, - уточнил врио начальника ГУ МЧС по Рязанской области Александр Савуков. - В 18.20 минут на площади 500 квадратных метров пожар локализован. По оперативной информации звеньев газодымозащитной службы, пострадавших не обнаружено.

По данным областного правительства, из ТЦ эвакуировали более 250 человек. Власти также заявили, что пострадавших нет.

- До приезда пожарных, в течение первых десяти минут, обрушились конструкции. Интересно, что объявление для посетителей было сделано, когда пожар уже разгорелся. Люди успели покинуть помещение без паники, надо отдать должное, - сообщила рязанка Марина Чупейкина в ходе трансляции с места ЧП.

Пока пожарные борются с огнем, рязанцы рассказывают в социальных сетях о своих переживаниях:

This is Ilya: «Я мог сегодня там сгореть, если бы моя учеба закончилась очень рано...»;

kybik rybik: «Ужас, это сколько его теперь чинить будут, я только вчера там был»;

_DARVIN _: «Моя мама не успела туда войти, я так рад!»

Станислав Наумов: «Там куска здания не хватает, лишь бы все живы были».

Напомним, два года назад инвестиционная компания из Чехии PPF продала торгово-развлекательный центр «M5 Молл» в Рязани за 3 млн евро.

«Мы оставляем за собой право не комментировать вопрос о смене собственника. ТРЦ «М5 Молл» работает в обычном режиме и приглашает рязанцев, гостей города на шопинг и разноплановую культурную программу, подготовленную комплексом», - сообщила тогда пресс-служба ТРЦ.

СПРАВКА «КП»

ТРЦ «M5 Молл» (площадь 80 тысяч кв. метров) открылся в 2011 году. По данным СМИ, коммерчески успешным проект оставался до 2014 года, но якобы из-за присоединения Крыма к России и последовавших за этим санкций со стороны Евросоюза и США произошло падение рубля и резкое снижение покупательной способности населения. Кроме того, в 2015 году 15% помещений комплекса не смогли сдать в аренду.

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