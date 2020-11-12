По предварительной информации, на пожаре в рязанском ТЦ «М5 Молл» никто не пострадал

Правительство Рязанской области вечером в четверг, 12 ноября, сообщило, что, по предварительным данным, пожар в ТЦ «М5 Молл» обошелся без пострадавших. Из здания эвакуировали более 250 человек.

Сообщается, что на место ЧП выезжали вице-губернатор региона Игорь Греков и врио начальника ГУ МЧС по Рязанской области Александр Савуков.

Напомним, что сообщение о пожаре поступило 12 ноября в 17.15. На месте работали 20 пожарных автомобилей, 58 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Со станции Рыбное к месту пожара был направлен пожарный поезд.

В 18.20 пожар локализовали на площади 500 квадратных метров.

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Предположительно, возгорание произошло в батутном клубе (подробности).