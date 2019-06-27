ТРЦ «M5 Молл» в Рязани продали за 3 млн евро из-за убыточности

СЕГОДНЯ 15:06 2019-06-27T15:20:40+03:00

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Инвестиционная компания из Чехии PPF продала торгово-развлекательный центр M5 Mall в Рязани за 3 млн евро. Об этом сообщает «Радио Прага». Сделка состоялась еще в конце прошлого года, но известно об этом стало только сейчас.

«Таким образом, PPF избавился от долгов по проекту и ликвидировал компании, которые учреждал для его реализации. При этом доход чешской фирмы - владельца комплекса - составил 91 млн евро», - говорится в сообщении.

ТРЦ «M5 Молл» (площадь 80 тысяч кв. метров) открылся в 2011 году. Отмечается, что коммерчески успешным проект оставался до 2014 года, но из-за присоединения Крыма к России и последовавших за этим санкций со стороны Евросоюза и США произошло падение рубля и резкое снижение покупательной способности населения. Кроме того, в 2015 году 15% помещений комплекса не смогли сдать в аренду.

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ИСТОЧНИК KP.RU