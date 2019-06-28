2019-06-28T09:02:29+03:00
Общество

ТРЦ «М5 Молл» продолжит работу в Рязани, несмотря на смену собственника

В торгово-развлекательном центре прокомментировали сделку чешского инвестора
Александр РАДЫГИН
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На основании договора между компаниями «Рязань Шопинг Молл» и PPF Real Estate Russia последняя продолжит управлять ТРЦ «М5 Молл». Об этом сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного центра.

«Однако мы оставляем за собой право не комментировать вопрос о смене собственника. ТРЦ «М5 Молл» работает в обычном режиме и приглашает рязанцев, гостей города на шопинг и разноплановую культурную программу, подготовленную комплексом», - говорится в сообщении.

Напомним, инвестиционная компания из Чехии PPF продала торгово-развлекательный центр M5 Mall в Рязани за 3 млн евро из-за убыточности. Сделка состоялась еще в конце прошлого года, но известно об этом стало только сейчас (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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