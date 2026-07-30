Афиша на День ВДВ в Рязани - 2026: где пройдут мероприятия 2 августа. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

2 августа 2026 в Рязани состоится большой праздник, посвященный Дню ВДВ. Для рязанцев и гостей города власти подготовили программу, которую пока широко не анонсируют.

День ВДВ в Рязани 2026: программа мероприятий

2 августа праздник «Рязань – столица ВДВ» состоится в оздоровительном лагере «Смена». О мероприятии сообщает Дом молодежи.

Участвовать в празднике будут дети и подростки от 7 до 15 лет. В лагере пройдут спортивные мероприятия, вечер военно-патриотической песни, встреча с ветеранами десантных войск.

Начало в 16:30.

Известно, что мероприятия в честь Дня ВДВ в Рязани – 2026 пройдут как минимум еще на двух площадках – стадион «Рязань Арена» («Спартак») и площадь им. Маргелова. Именно возле этих объектов 1 и 2 августа будет перекрыто движение и запрещена парковка транспорта:

- запрещена парковка частного транспорта на пл. Маргелова с 1 августа 23:00 до 2 августа 18:00;

- запрещена парковка на территории, прилегающей к стадиону с 1 августа 23:00 до 2 августа 14:00;

- запрещено движение транспорта по съезду с улицы Маяковского до дома №44б по улице Маяковского (автомойка «Спартак») к стадиону «Рязань Арена» 2 августа с 06:00 до 14:00.

Как отмечали День ВДВ в Рязани 2 августа годом ранее

На стадионе «Рязань Арена» представили выставку боевой техники и вооружения воздушно-десантных войск, а также военизированную эстафету, показательные выступления на квадроциклах и по рукопашному бою. Завершал День ВДВ в Рязани концерт.

Полную программу праздника Дня ВДВ в Рязани 2 августа 2026 года власти еще не обнародовали.