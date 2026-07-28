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НовостиОбщество28 июля 2026 15:01

Из-за празднования Дня ВДВ в Рязани ограничат парковку и движение транспорта

Часть ограничений начнет действовать 1 августа
Источник:kp.ru
В Рязани ограничат парковку и изменят движение из-за празднования Дня ВДВ. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Рязани ограничат парковку и изменят движение из-за празднования Дня ВДВ. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Рязани из-за праздничных мероприятий, посвященных Дню ВДВ, введут временные ограничения на парковку, сообщает городская администрация.

Парковка частного транспорта будет запрещена на площади имени генерала армии В.Ф. Маргелова с 23:00 1 августа до 18:00 2 августа.

Также с 23:00 1 августа до 14:00 2 августа нельзя будет парковаться на территории, прилегающей к стадиону «Рязань Арена» спортшколы «Олимпиец».

Кроме того, 2 августа с 06:00 до 14:00 временно перекроют движение транспорта по съезду с улицы Маяковского до дома № 44б по улице Маяковского (автомойка «Спартак»).