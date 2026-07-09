Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
2 августа в Рязани пройдет международное противостояние по ММА «Битва за Рязань» - 2026. В ДС «Олимпийский» зрители увидят девять поединков по смешанным единоборствам, в которых спортсмены различных бойцовых клубов Рязанской области встретятся с сильнейшими зарубежными бойцами.
Гостей «Битвы за Рязань» - 2026 ждут тематические интерактивные площадки, конкурсы и призы. Музыкальная поддержка будет от участницы шоу «Голос. Дети» Виктории Захаровой и московской кавер-группы «Хулиганы».
От Рязанской области участвуют девять спортсменов:
- Антон Насаналиев;
- Максим Морозов;
- Алексей Старчук;
- Иван Иващенко;
- Андрей Евдокимов;
- Валерий Сергеев;
- Александра Сафонова.
Главными участниками вечера станут известные профессиональные бойцы ММА Виталий Косицын и тяжеловес Виктор Клюев. Кто будет противостоять рязанским атлетам организаторы не сообщают.
Начало турнира (12+) в 18:00. Вход бесплатный.
Впервые турнир «Битва за Рязань» прошел в 2017 году в Ледовом дворце спорта. Тогда главным боем вечера стал поединок Николая Савилова и Джеффа Монсона.