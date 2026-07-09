Битва за Рязань пройдет 2 августа 2026 года в Ледовом дворце спорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

2 августа в Рязани пройдет международное противостояние по ММА «Битва за Рязань» - 2026. В ДС «Олимпийский» зрители увидят девять поединков по смешанным единоборствам, в которых спортсмены различных бойцовых клубов Рязанской области встретятся с сильнейшими зарубежными бойцами.

Гостей «Битвы за Рязань» - 2026 ждут тематические интерактивные площадки, конкурсы и призы. Музыкальная поддержка будет от участницы шоу «Голос. Дети» Виктории Захаровой и московской кавер-группы «Хулиганы».

Участники «Битвы за Рязань» - 2026

От Рязанской области участвуют девять спортсменов:

- Антон Насаналиев;

- Максим Морозов;

- Алексей Старчук;

- Иван Иващенко;

- Андрей Евдокимов;

- Валерий Сергеев;

- Александра Сафонова.

Главными участниками вечера станут известные профессиональные бойцы ММА Виталий Косицын и тяжеловес Виктор Клюев. Кто будет противостоять рязанским атлетам организаторы не сообщают.

Начало турнира (12+) в 18:00. Вход бесплатный.

Впервые турнир «Битва за Рязань» прошел в 2017 году в Ледовом дворце спорта. Тогда главным боем вечера стал поединок Николая Савилова и Джеффа Монсона.