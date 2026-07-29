В мэрии Рязани заверили, что подрядчик организует присоединение участка будущей школы в ДПР-7,7А к инженерным сетям

Так 29 июля выглядел участок, где до 31 декабря 2027 года должна появиться школа на 1650 мест.

Жители микрорайона ДПР-7 обеспокоены длительным простоем на строительстве школы на 1650 мест на улице Шереметьевской. Горожане отмечают, что на объекте, кроме затопленного котлована, остатков стройматериалов и техники от прежних строителей, изменений нет. Тревогу вызывает и выбор нового подрядчика, который уже задерживает сдачу другой школы в Олимпийском.

– Строительство школы в ДПР-7 – это один из наших приоритетов, – ответили в администрации города. – Мы прикладываем максимум усилий, чтобы объект оправдал долгие ожидания. Уже передали новому подрядчику всю проектную документацию, сейчас он организует временное присоединение к инженерным сетям.

Власти заверили, что держат ситуацию на контроле и «отслеживают каждый этап стройки непосредственно на месте». Однако пока на объекте визуально ничего не изменилось – нет даже обновленного информационного табло с паспортом объекта.

Напомним, контракт с прежним подрядчиком был расторгнут. Новое соглашение заключили 1 июля с ПК «Квант» без конкурса, так как предыдущие аукционы не состоялись.