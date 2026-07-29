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НовостиОбщество29 июля 2026 13:12

В мэрии Рязани заверили, что подрядчик организует присоединение участка будущей школы в ДПР-7,7А к инженерным сетям

Администрация Рязани прокомментировала ситуацию со строительством школы в ДПР-7
Источник:kp.ru
Так 29 июля выглядел участок, где до 31 декабря 2027 года должна появиться школа на 1650 мест.

Так 29 июля выглядел участок, где до 31 декабря 2027 года должна появиться школа на 1650 мест.

Жители микрорайона ДПР-7 обеспокоены длительным простоем на строительстве школы на 1650 мест на улице Шереметьевской. Горожане отмечают, что на объекте, кроме затопленного котлована, остатков стройматериалов и техники от прежних строителей, изменений нет. Тревогу вызывает и выбор нового подрядчика, который уже задерживает сдачу другой школы в Олимпийском.

– Строительство школы в ДПР-7 – это один из наших приоритетов, – ответили в администрации города. – Мы прикладываем максимум усилий, чтобы объект оправдал долгие ожидания. Уже передали новому подрядчику всю проектную документацию, сейчас он организует временное присоединение к инженерным сетям.

Власти заверили, что держат ситуацию на контроле и «отслеживают каждый этап стройки непосредственно на месте». Однако пока на объекте визуально ничего не изменилось – нет даже обновленного информационного табло с паспортом объекта.

Напомним, контракт с прежним подрядчиком был расторгнут. Новое соглашение заключили 1 июля с ПК «Квант» без конкурса, так как предыдущие аукционы не состоялись.